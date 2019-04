Erreurs et illusions sur le catholicisme en Europe

Pourquoi les médias surévaluent-ils à ce point un courant irréaliste (et politiquement fourvoyé) au sein du catholicisme ?

Certains commentateurs ne perçoivent ni la spécificité du “religieux”, ni ses ressources, en particulier quand ils parlent du catholicisme. C’est visible dans le cas du politologue Olivier Roy. Son dernier livre [*] le laissait voir et son entretien au Monde (25/04) le confirme, il aperçoit clairement : 1. certains aspects extérieurs de la situation du catholicisme dans l’Europe dite sécularisée (formatée par l’ultralibéralisme) ; 2. les illusions “restauratrices” d’une fraction des catholiques… Mais il ne voit pas ce qui est essentiel et prioritaire pour un chrétien croyant. Et il discerne mal la vraie nature du champ de bataille anthropologique.

Relisons son entretien au Monde. D’abord la vision juste… Marc-Olivier Bherer lui demande : “Vous estimez que le débat sur les ‘racines chrétiennes de l’Europe’ risque d’entraîner le catholicisme sur le terrain du populisme. Pourquoi ?”. Réponse d’Olivier Roy :

<< L’Eglise, même en Pologne, reste prudente par rapport au populisme. Ce n’est donc pas le catholicisme en soi qui risque d’être happé par le populisme, mais plutôt un certain nombre de catholiques. […] Les populistes utilisent des marqueurs culturels chrétiens comme le crucifix, la croix et les crèches de Noël pour montrer ce que, pour eux, l’Europe n’est pas, à savoir l’islam […] Pour les catholiques conservateurs, qui vivent mal la volonté de rejeter la foi dans le privé, la réhabilitation des signes culturels chrétiens dans l’espace public semble un premier pas vers la réhabilitation de la religion chrétienne. De leur point de vue, le vote populiste apparaît donc comme le moindre mal… Cette alliance […] entraîne néanmoins des effets pervers, y compris du point de vue catholique... [La politique des populistes] accentue la sécularisation des sociétés : soit parce que la limitation des pratiques religieuses musulmanes s’applique à toutes les religions (c’est le cas de l’interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires en France), soit parce que la valorisation du signe chrétien (comme la croix dans les bâtiments publics italiens ou bavarois) le transforme en un particularisme local, et non un signe d’appartenance à une communauté universelle de foi… >>

Olivier Roy constate que les populistes “ne sont pas un vecteur du retour aux normes chrétiennes comme le souhaiteraient les catholiques conservateurs” : donc que “l’alliance entre catholiques conservateurs et populistes sécularisés ne profite qu’aux seconds”. Il a raison. On aimerait que ce constat réveille certains animateurs de magazines catholiques parisiens, hypnotisés pour l’instant par le mirage (pseudo-politique) d’une convergence de tous les “combats identitaires” ! Hypnose qui les mène hors du réel, c’est-à-dire loin du vrai et double terrain où les appelle l’Eglise : le témoignage évangélique, raison d’être du catholicisme ; la résistance au formatage ultralibéral qui menace les fondamentaux de la condition humaine, comme le souligne le pape François notamment dans La joie de l’Evangile et dans Laudato Si.

Insistons sur cette question du vrai terrain, qu’OIivier Roy ne prend pas en compte :

1. Si, comme il l’indique lui-même, les “cathos conservateurs” hypnotisés sont seulement “30 %” (minoritaires aussi chez les jeunes croyants, contrairement à ce que claironnent les sites ultras), c’est que la plupart des catholiques pratiquants [**] ne perdent pas de vue la mission du chrétien : aider son prochain à découvrir le Christ libérateur. Et non rêver de ramener la société à des “normes”, selon la formule d’Olivier Roy… Dans ces conditions, pourquoi ces articles surévaluant le courant conservateur – alors que les évêques viennent de se doter, au contraire, d’une équipe neuve, axée sur la vraie mission chrétienne et non sur des rêves d’ultras ?

2. Dans le domaine sociétal, Olivier Roy réduit le débat à deux pôles :

> ou bien la “culture séculière” actuelle, identifiée au “projet moderne” formaté par l’idéologie dominante (le marketing des comportements : cf. le livre d’Eva Illouz Les marchandises émotionnelles , éd. Premier parallèle),

> ou bien “un retour à la loi de Dieu” qui supposerait une “centralité de la foi” : chose désormais impossible puisque la foi serait, selon Roy, “non partageable”.

Pensant avoir montré (par cette réduction binaire) l’inconsistance de ce qu’il appelle “philosophie chrétienne contemporaine”, le politologue laisse son lecteur sur l’impression que le fourvoiement identitaire – et l’impasse pseudo-politique de l’ultradroite – sont la seule option pour les catholiques français dans le domaine sociétal. Voire dans tous les domaines…

Il laisse voir qu’il n’a pas lu les analyses et les préconisations du pape François, ni sans doute de ses prédécesseurs. Ce spécialiste du religieux semble hermétique au religieux.

Mais il semble aussi négliger un pan de la réalité sociétale contemporaine dont François et ses prédécesseurs, quant à eux, ont beaucoup parlé, et qui constitue un troisième élément entre la “culture séculière” et la “loi de Dieu” (bizarre expression : Roy confond-il christianisme et islam ?). Ce troisième élément est la condition humaine , dont les fondamentaux sont menacés par une déshumanisation sous l’empire de l’Argent : destruction des liens sociaux, technolatrie, règne de l’absurde et saccage de la planète ! C’est le sujet de Laudato Si, l’encyclique qu’ont lue des millions de gens (sauf les ultracathos qui fascinent Roy et ses confrères). L’Eglise catholique réelle est engagée sur ce terrain-là : ses raisons spirituelles de s’y engager deviennent ainsi “partageables”… On en a vu un bel exemple au journées Alternatiba de 2017, comme le raconte Bruno Lepetit dans mon livre Cathos, ne devenons pas une secte (Salvator).

Conclusion : oui, l’Europe a “divorcé du catholicisme” comme le titre la double page du Monde. Mais ça ne démoralise que les nostalgiques d’un passé d’images d’Epinal. Et ce dont rêvent ces nostalgiques les mène à de toxiques collusions loin de l’Evangile : ça, Olivier Roy l’a bien vu.

Ce qu’il ne voit pas, c’est que les catholiques croyants – donc acceptant de suivre le Christ là où Il les veut – ne s’étonnent pas de la situation et ne s’en estiment pas innocents. Si les peuples d’Europe sont devenus massivement étrangers au christianisme, c’est à la fois sous la pression de l’époque et devant le peu de témoignage évangélique des chrétiens, comme le disent le pape François dans ses textes (cf. Lettre au peuple de Dieu) et le pape émérite Benoît (dans son article incompris de Klerusblatt). Le chemin est donc l’examen de conscience et la réforme catholique, pour la mission nouvelle.

__________

[*] L’Europe est-elle chrétienne ? (Seuil).

[**] Autre analyste surévaluant les cathos ultras, Yann Raison du Cleuziou constate que nombre d’entre eux vont peu à la messe. Ce qui ne l’empêche pas de les déclarer “très pratiquants“… On se demande en quoi cela peut consister, sachant que la seule “pratique” vitale pour un croyant est de participer à l’eucharistie dominicale ! C’est même ce qui définit le chrétien depuis deux mille ans.