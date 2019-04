Catholiques mais pas chrétiens : c'est tendance

Bizarre mais significatif raout à l’Elysée, le 18 avril… M. Macron y recevait M. Houellebecq pour l'orner de la Légion d’honneur :

Raout bizarre, dans la mesure où M. Macron – menant pourtant campagne européenne contre “la peste nationaliste et populiste” – choisissait d’honorer personnellement le romancier-culte du national-populisme.

Et raout significatif, parce que M. Macron dans son speech s’est posé en antithèse idéologique de M. Houellebecq tout en le qualifiant de “romantique perdu dans un monde matérialiste”. Selon Le Monde (22/04), le président de la République justifie cette opinion en attribuant à l’écrivain un “besoin de transcendance”. On peut s’interroger sur ce jugement.

M. Houellebecq est un romancier du non-sens contemporain. Appelle-t-il positivement à sortir de ce non-sens ? Peut-être. Ou peut-être pas. Et il existe toujours plusieurs manières de sortir du non-sens : on peut trouver un sens infernal, il y a des précédents ; de même qu’il existe des formes diverses – divines ou atroces – de transcendance.

Le genre de “transcendance” dont M. Houellebecq a “besoin”, il en donne un aperçu dans son entretien avec M. Lejeune de Valeurs actuelles ; entretien publié dans la revue américaine trumpiste et bergogliophobe First Things.

Houellebecq y déclare son intérêt envers “ceux qui admirent l’Eglise catholique romaine pour son pouvoir de direction spirituelle des êtres humains, et surtout d’organisation des sociétés humaines, sans pour autant être chrétiens”. Il les cite : Auguste Comte, Charles Maurras, Eric Zemmour…

Après quoi il montre que lui non plus ne comprend rien au sujet. “L’Immaculée Conception et surtout l’infaillibilité pontificale, dit-il, heurtent trop directement la raison” (à condition d’ignorer comme lui ce que ces deux expressions veulent dire). Dix lignes plus loin il se contredit : “L’Eglise catholique a accordé beaucoup trop d’importance à la raison… L’homme est avant tout un être de chair, d’émotion…”

Et finalement, impérial : “La restauration du catholicisme dans son ancienne splendeur peut-elle réparer notre civilisation endommagée ? La réponse est oui.” On aimerait qu’il nous dise ce qu’était à ses yeux “l’ancienne splendeur du catholicisme” – et comment il s’y prendrait pour la “restaurer”. Surtout “sans pour autant être chrétien”.

Dans cet entretien, M. Lejeune rabâche des slogans vieux d'un demi-siècle contre Vatican II. Et First Things, revue de messieurs américains qui savent tout mieux que le pape, intitule l’entretien : Restauration. Comme ça c’est clair. Ces gens rêvent de la Machine à remonter le temps ; ils ne rêvent pas d'aider leur prochain à découvrir le Christ.



Pire : sans rien connaître de la foi chrétienne, des réacs ne croyant pas au Christ expliquent au catholicisme ce qu’il doit être et ce qu’il doit faire. Portés par le vent de panique et de déboussolage qui souffle sur la France, ils enjoignent à l’Eglise d'être une gendarmerie spirituelle de “l’Occident” ; l’Eglise leur répondant poliment que ça n’aurait rien à voir avec la mission reçue du Christ, ils accablent de leur mépris le pape et les évêques.

Puis M. Houellebecq et M. Lejeune d'un pied léger s'en vont à l’Elysée. Finalement c’était ça, le Mai-68-de-droite.