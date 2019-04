Le Christ ressuscité ne fut-il qu’une “vision” ?

...C’est ce que laissait entendre ce matin un chroniqueur de France Culture à partir d’un livre de Daniel Marguerat paru en mars dernier :

Né en 1943, Daniel Marguerat est pasteur de l’Eglise réformée du canton de Vaud et exégète spécialiste de la narratologie : l’étude des techniques et structures narratives dans les récits. Auteur notamment d’ouvrages sur les Actes des apôtres, il a publié en mars 2019 Vie et destin de Jésus de Nazareth (Seuil).

C’est cet ouvrage qu’a parcouru le chroniqueur de France Culture pour composer son billet du lundi de Pâques. Et qu’a-t-il retenu du travail de Marguerat ? Que la foi en la résurrection de Jésus serait venue aux disciples sous la forme du “voir” : donc d’une “vision”, forme spirituelle proche du “songe” – deux phénomènes connus de l’Antiquité.

On se demande ce qu’en auront conclu les auditeurs de France Culture. On se demande aussi ce qu’en pense réellement M. Marguerat (et donc ce qu’il prêche dans sa paroisse vaudoise).

N’ayant pas encore lu son livre, je dois m’en tenir à ce que l’auteur en dit lui-même dans ses entretiens avec la presse. Au Monde de la Bible, par exemple : “La première interprétation de la vie et de la mort de Jésus a été la foi en sa résurrection. C’est au travers d’expériences visionnaires, un phénomène de type paranormal, que ses amis, femmes et hommes, ont reçu la conviction inattendue que Dieu se solidarisait avec l’homme pendu au bois.”

La formule “expériences visionnaires” est étrange de la part d’un auteur qui affirme par ailleurs voir le sujet à travers ses “sources documentaires anciennes et abondantes” : sources qui lui permettent par exemple d’établir (approuvons-le) que “la théorie mythiste d’un Jésus imaginaire, récemment promue par Michel Onfray, est une supercherie intellectuelle”. Et qu’il est faux “de penser que l’après-Jésus n’ait rien à voir avec l’avant”, comme le soutiennent les christophobes depuis la lointaine époque de Guignebert…

Mais si l’on prend en compte les “sources documentaires”, on doit admettre que les récits croisés (évangiles et Actes) ne décrivent pas des “expériences visionnaires”. Ils décrivent des rencontres. La résurrection de Jésus est présentée comme un événement, un fait constaté, et même dérangeant puisqu’il ne cadre pas avec l’eschatologie messianique juive. La résurrection est attestée par les apôtres – dès les premières semaines suivant la Passion – avant toute élaboration doctrinale, comme un fait brut : un fait ne concernant d’abord que la dignité personnelle de Jésus et son crédit auprès du Père.

Les récits d’apparitions du Ressuscité sont très anciens et ne sont pas des “visions” : au moment où ces récits furent rédigés, des témoins du fait vivaient encore (Paul en parle). Les divergences mêmes des récits plaident en leur faveur : “Le caractère chaotique, lacunaire des narrations (voir aussi l’admirable bric à brac de 1Corinthiens 15,5-8) suggère que la tradition ecclésiale a d’abord recueilli un certain nombre de récits autonomes… Ce sont les faits, les événements qui ont paru importants aux rédacteurs et qui sont les matériaux primitifs de leur édifice”, soulignait le Pr Jacques Perret [*], philologue de la Sorbonne spécialiste de l’Antiquité, mais père aussi du mot “ordinateur”.

Le Pr Perret ajoutait : “Attention à ne pas ratiociner dans le vide, mobilisant la science moderne au service de nos présupposés pour faire un tri dans les textes. Nous risquerions d’éliminer un élément qui eût été du plus grand intérêt pour une restitution des origines.” N’est-ce pas ce que fait M. Marguerat ? “J’ai voulu présenter un Jésus vraisemblable, raisonnablement reconstruit”, dit-il au Monde de la Bible.

C’est faire un tri dans les textes que d’écarter la sobriété et le concret des récits d’apparitions du Ressuscité. Elles ne sont accompagnées d’aucune gloire, aucune transfiguration ; presque rien de supra-humain ; ce sont... des faits, aussi bouleversants soient-ils. Ces apparitions ne sont pas relatées comme des rêves mais comme ayant la simple densité du réel. On touche les blessures de Jésus. Il mange... Ce qui nous est dit, c’est qu’il est à nouveau vivant, d’une vie différente mais dans son corps..

Le respect des sources interdit donc d’évacuer la Résurrection en la classant parmi les allégories du “spirituel” (“c’était pour dire que…”), ou parmi les projections psychologiques.

Le cri d’il y a deux mille ans est le fil conducteur de la foi chrétienne :

“Il est VRAIMENT ressuscité.”

______

[*] Ressuscité ? (FAC, 1984).