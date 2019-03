Macronie : le clan des méprisants

Une analyse de Bernard Pudal (université Paris Nanterre) sur le mépris de classe – "âme" d'un parti néolibéral qui n'est que le fer de lance de la nouvelle bourgeoisie :

Du Monde diplomatique de mars, quelques extraits :

<< À la sempiternelle question : “Qu’est-ce que le peuple ?”, le président répond sans hésiter : c’est ceux qu’il faut éduquer, voire rééduquer, ceux qui sont réfractaires, qu’il faut guider, ceux qui se plaignent au lieu de se prendre en main et de se responsabiliser, ceux qui, trop souvent, ne sont rien… >>

<< Ces cadres “aux grandes dents”, comme le dit un ouvrier, ont tout intérêt à entretenir [une] vision uniquement négative des ouvriers comme groupe social, interdisant ainsi le trouble qui pourrait résulter d’une compréhension plus réaliste. […] Le mépris et la méprise conditionnent ainsi l’aveuglement socialement nécessaire à leur mission. Et c’est cette philosophie du mépris que récusent les “gilets jaunes”… >>

<< [Incultes en politique,] la plupart des élus LREM] appartenaient aux catégories socio-professionnelles supérieures [notamment ce qu'il est convenu d'appeler “activité de conseil”]. La plupart des discussions entre “gilets jaunes” témoignent de leur vive perception de cette morgue sociale… >>

<< …Croyance en la disparition des classes populaires, alors que celles-ci représentent plus de la moitié de la population… Le champ politique […] s’est de plus en plus structuré autour de ce déni, au point que seuls les membres des classes supérieures et des classes moyennes intellectuelles, et de leurs intérêts y compris contradictoires, y sont désormais représentés, tandis que les classes populaires sont reléguées dans l’inexistence… >> [*]

[*] En 2011, le think tank “socialiste” Terra Nova conseillait au PS de renoncer au peuple et de se tourner vers les “minorités” : LGBT, “racisés” etc. Contagion de ce qui se passait aux Etats-Unis (cf Mark Lilla, La gauche identitaire, Stock 2018)… et qui allait provoquer par contrecoup l’élection de M. Trump.