Le crime de Jean Lassalle

<< L’époque devient surréaliste. A l’Assemblée nationale, lundi 18 mars, débat – animé – sur le projet de loi Santé présenté par la ministre Agnès Buzyn. Intervention du célèbre Jean Lassalle : le député des Pyrénées-Atlantique fulmine contre les fermetures de maternités dans les départements. Soulevé par le lyrisme inclassable qui fait son charme, il s’exclame, je cite : “Et c’est des ministres femmes, les femmes qui portent l’enfant, nos mères, nos sœurs, nos filles qui sont capables de porter des textes pareils !”

Que n’a-t-il pas dit là ! M. Lassalle est aussitôt pris à partie par d’autres députés qui crient à l’outrage. Outrage pourquoi et envers qui ? Ce n’est pas clair. Gilles Le Gendre, chef de file des députés La République en marche, déclare : “Ce sont des propos ouvertement misogynes !” Sauf que l’on ne voit pas bien en quoi serait misogyne le fait de rappeler, même de façon rugueuse, que les femmes portent les enfants…

Mais la protestation la plus caractéristique vient d’Ericka Bareigts, élue socialiste, qui s’écrie : “En tant que femme je n’admets pas ce genre de remarques genrées !”

Que veut dire “genrées” ? Ça veut dire : “tenant compte du genre” ; le mot “genre” signifiant “identité sexuée”. La députée Ericka Bareigts reproche donc à Jean Lassalle d’avoir dit à la ministre qu’elle était une femme. Mme Bareigts ne reproche pas à M. Lassalle d’avoir dit ça avec rudesse : elle lui reproche de l’avoir dit, tout court. Dire à une femme qu’elle appartient au genre féminin, et que ce genre a (jusqu’à nouvel ordre) le monopole de la maternité, serait donc inadmissible.

Depuis quand est-ce inadmissible ? Depuis peu. Et même, très peu. Pour être précis, c’est depuis la prise du pouvoir culturel par l’idéologie biotechnologique, liée à l’industrie du même nom : il ne faut jamais négliger l’aspect financier des choses.

Depuis que les “conquêtes technologiques” – comme disent nos influenceurs – promettent l’abolition de la différence concrète entre homme et femme, on voit (comme par hasard) se répandre, parmi ce qu’il est convenu d’appeler les valeurs, une nouvelle norme. Selon cette norme, seules les femmes ont le droit de mentionner leur qualité de femme – et pour se déclarer victime de la masculinité (sinon elles se font accuser de soutenir l’ordre ancien). Si un homme fait allusion au fait qu’une femme est une femme, il se fait inculper de contravention au nouvel usage. Pour l’instant cette inculpation n’est que symbolique, encore que pas toujours ; mais les cabinets d’avocats travaillent vigoureusement à ce qu’elle entre dans le code pénal.

C’est l’influence des Etats-Unis où règnent tous les communautarismes, qui ont chacun leur police de la pensée. Pour savoir à quel degré de délire invivable ce règne mène par exemple les universités américaines, il faut lire deux livres parus chez Stock : celui de Mark Lilla sur l’Amérique en miettes, et celui d’une femme, justement, Géraldine Smith : Vu en Amérique, bientôt en France. C’est instructif et préoccupant. >>