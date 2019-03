La Macronie cède Aéroports de Paris... pour "en finir avec l'archéo-gaullo-communisme"

Céder au privé les parts publiques dans la Française des jeux et Aéroports de Paris (sources de revenus considérables) alors que l'on crie – par ailleurs – à la pauvreté de l'Etat ? Contorsion symptomatique du libéralisme au pouvoir :



Le bon sens principal serait de poser le problème du trafic aérien de masse, et de son rôle dans la dégradation de la planète.

Mais le bon sens secondaire fait voir un détail (éloquent) : le groupe Macron mène double jeu. Ce qu’il fait n’est pas ce dont il veut avoir l'air. Ses actes vont contre son image alléguée de bon gestionnaire.



La Macronie avait éberlué l’électeur en se présentant comme l’Esprit du monde à cheval sur les “lois de l’économie” : “lois” auxquelles se résumerait désormais ce monde selon l’axiome TINA – There Is No Alternative – qui règne depuis trente ans.

Mais peut-on imaginer des “lois de l’économie” qui contrediraient le réalisme élémentaire : celui, par exemple, qui commande à l’Etat de ne renoncer à aucune source de revenus pour le service du bien commun ? Evidemment non : ou alors ces lois ne font qu’habiller des intérêts.

Or c’est ce que la Macronie est en train de faire, à marche forcée, en cédant au privé les parts de l’Etat dans la Française des jeux (FDJ) et Aéroports de Paris (ADP), société d’importance stratégique.

Dans le cas d’ADP, dont l’Etat détient 50,63 % valorisés en Bourse à plus de 8 milliards d’euros, la vente intégrale au privé rapporterait jusqu’à 10 milliards d’euros via la prime de contrôle [*] de 20%. C’est le but de la Macronie, même si M. Griveaux – qui dit n’importe quoi – affirmait lundi (avant de le démentir) que l’Etat conserverait 20% : reculade qui diminuerait encore l’intérêt gestionnaire de l’opération…

Car cet intérêt est mince, chiffres en main. ADP+FDJ rapportent à l’Etat 220 millions d’euros par an (132 millions venant d’ADP). En vendant aujourd’hui sa participation à un aéroport aux perspectives exponentielles et qui lui assurait une rentabilité de 10 % en dividendes, l’Etat fera sans doute un gain immédiat mais perdra une ressource permanente, considérable, vouée à s’accroître, et qui aurait financé ce que M. Le Maire appelle “les activités du XXIe siècle” (encore aimerait-on savoir de quoi il s’agit). Attitude déconcertante de la part de gens nous rabâchant nuit et jour que l’Etat manque de ressources ! Alors pourquoi cède-t-il ADP ?

C’est que vendre l’équipement national est un réflexe de la Macronie. Ces hommes (et ces femmes : il faut entendre Mme de Montchalin) croient que par définition le privé est more efficient… C’est un dogme, même si l’efficiency va mener – comme toujours – le nouveau patron privé à augmenter les tarifs d’utilisation des pistes et aérogares, contraignant ainsi les compagnies à répercuter la hausse sur le prix du billet, ce qui nuira aux clients, etc. Non seulement le libéralisme dysfonctionne du côté de l’Etat, mais il dysfonctionne aussi du côté du privé.

Et qui sera le nouveau patron d’ADP ? Vous l’avez deviné : Vinci-des-autoroutes est donné gagnant. Puisqu’il n’a pu avoir Notre-Dame-des-Landes…

Le mot de la fin revient au macroniste (ex-strausskahnien) Roland Lescure, rapporteur de la loi PACTE édictant la vente d’ADP : “Il faut en finir avec le consensus archéo-gaullo-communiste de la vision du rôle de l’Etat”. Jean Monnet n’aurait pas mieux dit. [**]

__________



[*] majoration du prix qu'un acquéreur accepte de payer pour obtenir le contrôle majoritaire d'une société.

[**] Fils de père et mère communistes, M. Lescure pratique la disruption intra-familiale.