La Macronie persistera-t-elle à soutenir (même contre le juge administratif) l'absurde projet EuropaCity ?

Voilà Emmanuel Macron coincé, entre ses promesses du Salon de l'agriculture (contre l'artificialisation des sols) et son soutien oblique au bétonnage de 280 hectares de bonnes terres agricoles par Auchan pour y construire une Babel ludico-marchande :

Hier 12 mars, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le PLU – plan local d'urbanisme – de Gonesse (Val-d'Oise) qui autorisait le mégaprojet EuropaCity du groupe Auchan et du Chinois Wanda : un bétonnage du Triangle de Gonesse, pour y ériger un "centre d'affaires" de 800 000 m2, des hôtels, des parcs de loisirs dont un "dôme de ski", etc. Budget : 3,1 milliards d'euros. Concept terriblement daté, business-plan chimérique, mais destruction de 280 hectares de bonnes terres agricoles !

D'où la sévérité du tribunal. Le conseil municipal de Gonesse, constate-t-il, “a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant en zone à urbaniser des hectares de terres agricoles", programmant ainsi l’urbanisation de "terres particulièrement fertiles", alors que "les bénéfices économiques escomptés ne sont pas établis".



On pourrait croire que ce jugement convient désormais à M. Macron. Il se dit partisan (depuis le Salon de l'agriculture 2019) de "l'objectif de zéro artificialisation des sols" : ce serait de sa part un bon souci, sachant que l'urbanisation cancérise le territoire et que l'Hexagone a déjà beaucoup plus d'hypermarchés que ses voisins d'Europe.

Mais où penche en réalité M. Macron ? Le 6 mars 2018, le même tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral autorisant la création de la ZAC EuropaCity : or l'Etat, sur instruction de l'Elysée, a fait appel en faveur de la ZAC. Puis il a déclaré EuropaCity d'intérêt public, bien que la ZAC soit suspendue... Après quoi le gouvernement a lancé la construction d'une future ligne 17 du métro [*] dotée d'un arrêt Triangle de Gonesse, misant ainsi sur la réalisation d'EuropaCity ! La convergence est totale – quoique indirecte – avec le projet d'Auchan.



C'est que l'Etat est partie prenante dans EuropaCity, via l'établissement public Grand Paris Aménagement, dont le PDG Thierry Lajoie déclare froidement au Monde (12/03) : "Ces recours [judiciaires] ne compromettent pas le projet", puisqu'il est "voulu par les investisseurs privés et soutenu par l'Etat"... Selon M. Lajoie, le bétonnage de la plaine de France est "inscrit dans le schéma directeur et validé par un décret du Conseil d'Etat".



Le tribunal administratif ne voit donc pas les choses comme le Conseil d'Etat. Ce dernier déclare inéluctable l'urbanisation du Triangle de Gonesse, en vertu d'un "schéma directeur" fixé il y a trente ans. Mais le tribunal administratif qualifie d'"erreur manifeste" cette urbanisation... Deux logiques s'affrontent. Devinez laquelle correspond aux vrais réflexes du président de la République ? La famille Mulliez ne fait-elle pas majestueusement partie des "premiers de cordée" ?

Il y a pourtant un plan B. Face à Auchan-Wanda et à l'Etat, "les partisans d'un projet concurrent de conversion de ces champs en maraîchage péri-urbain ne cessent de remporter des batailles judiciaires et de gagner des soutiens, persuadés que le développement d'une agriculture en circuit court à 15 kilomètres de Paris serait autrement plus en phase avec les enjeux du siècle", observe Grégoire Allix dans Le Monde (13/03). Chaque jour renforce la proposition des paysans et des agronomes qui ont mis sur pied ce projet d'espace agricole bio tourné vers le marché parisien...

Le président de la République va nous montrer le fond de sa pensée. Mais quoi de plus bénin que de livrer 280 hectares à Auchan près de l'aéroport de Roissy, quand on s'apprête à céder l'aéroport lui-même à Vinci ? Inexistante dans le premier cas, la perte de revenus pour l'Etat sera gigantesque dans le second. Ce sont les mystères de la gouvernance libérale.

[*] ligne dont l'utilité réelle est mise en doute par nombre d'urbanistes.