Ceux qui deviennent furieux contre les prophètes

Hans Urs von Balthasar, 1985



► Luc 4, 21-30 : dans son pays le prophète n'est pas compris

Jésus adopte l'attitude du prophète : il commence par provoquer ouvertement ses auditeurs. À toute flatterie sur son "message de grâce", il oppose aussitôt la déclaration que son langage prophétique n'est pas reçu "dans sa patrie" ; car déjà les gens disent : "N'est-ce pas là le fils de Joseph ?", c'est-à-dire : que peut-il dire de nouveau ? Puis Jésus en fournit les preuves : le prophète Elie n'a pu accomplir son miracle qu'en pays païen, son successeur Elisée n'a plus accomplir le sien qu'en faveur d'un étranger. Cette façon de Jésus de provoquer ses parents et ses concitoyens ne nous apparaît-elle pas comme imprudente ? N'aurait-il pas mieux fait de leur dire d'abord les choses qu'ils pouvaient supporter et accepter, pour passer peu à peu à des choses plus difficiles ? N'est-ce pas sa faute s'ils sont "devenus furieux" et l'ont poussé hors de la ville pour le tuer ?

► 1 Corinthiens, 12-31 : la charité christique

Si Dieu provoque les hommes par les prophètes, finalement par le Christ et par l'Eglise, c'est uniquement une oeuvre de son amour. Tous ceux qui sont chargés de vivre et d'annoncer cet amour de Dieu d'une manière provocatrice devant le monde, doivent le faire eux-mêmes par amour et dans l'amour, sinon ils ne sont pas des messagers de Dieu et ne parlent que par eux-mêmes : poussés par leur mépris pour d'autres hommes, leurs fautes, leur civilisation de confort, leur abus de la puissance et de la nature... De tels motifs n'atteignent pas le niveau de la prédication chrétienne. La charité "ne s'irrite pas, ne se réjouit pas de l'injustice". Dans la parole la plus dure que nous avons à dire au nom de Dieu, l'amour de Dieu agissant en nous doit être sensible à nos frères.