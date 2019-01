Pour en finir avec les venimeux anonymes du clavier

"Montjoye Saint Denys" balançant des insultes contre le pape Controverse à la mode : approuver ou rejeter l’idée de supprimer l’anonymat sur Twitter ou Facebook... Ne nous y trompons pas, c’est une question importante et symptomatique. Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse / Midi-Pyrénées) : https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/30012019_chroeco_ai...



Texte de ma chronique radio :

<< Bonjour à tous. Une des controverses à la mode concerne l’internet et plus spécialement ce qu’on appelle les "réseaux sociaux" : terme importé de l’américain où le mot "social" a un sens obscur ; en tout cas rien à voir avec le sens français, où social veut dire social et pas autre chose.

La controverse à la mode, c’est d’approuver ou de rejeter l’idée de supprimer l’anonymat sur Twitter ou Facebook. Ne nous y trompons pas, c’est une question importante et symptomatique. Importante, parce que les déferlantes de rumeurs (et souvent de fausses nouvelles) sur Twitter, Facebook etc sont répercutées par des milliers d’internautes se dissimulant sous des pseudonymes. Symptomatique, parce que cette manie de l’anonymat révèle un aspect très discutable de nos nouvelles mœurs.

Voilà la question à poser, et à se poser : pourquoi tant de gens aujourd’hui se cachent-ils sous des pseudonymes pour incendier quelqu’un qu’ils ne connaissent pas, ou pour relayer une rumeur qui leur plaît même si elle est fausse ?

C’est paraît-il pour échapper à la vigilance de leur employeur (bien qu’en réalité il ait autre chose à faire que de surveiller le puits sans fond des réseaux sociaux). Certains, les plus atteints, disent que c’est pour échapper à l’œil des maîtres secrets qui dirigent le monde : mais là on est dans la parano.

L’explication est plus simple. Et elle est liée aux mœurs dictées par la société actuelle, cette société de consommation qui fait croire à l’individu qu’il a tous les droits puisqu’il est un client, et que (comme chacun sait) le client est roi. Cette idée ne se circonscrit pas aux grandes surfaces : elle s’étend à tous les aspects de l’existence. L’individu-roi s’achète des ordinateurs et des smartphones pour intervenir sur les réseaux sociaux : et là, souvent, ce qu’il exprime n’est pas la part la plus reluisante de sa personnalité. Attaques personnelles, insultes haineuses, accusations absurdes…

Mais par ailleurs, l’individu-roi est d’une grande irritabilité nerveuse. Il ne supporte pas que les autres ripostent, et la riposte aujourd’hui peut être judiciaire : comme on ne sait plus argumenter, on porte plainte. Comment se protéger des juges ? Par l’anonymat… D’où la prolifération des pseudonymes.

Je vous en parle en habitué de Facebook, où je m’exprime sous mon nom (autrement je ne verrais pas l’intérêt) : et tout internaute pourrait en faire autant. Ce serait salubre pour la qualité des débats et pour l’atmosphère générale. A moins, quand on publie par exemple un enseignement du pape, de trouver normal de se faire insulter par des anonymes qui signent "Montjoye Saint Denys" ou "Dieu le veut"…

Comme l’écrit un de mes confrères, "il n’y a aucune tendresse à avoir envers ceux qui se drapent dans un rideau de fumée". Comme dit l’Evangile, que votre oui soit oui, que votre non soit non : ce précepte suppose que l’on sache qui prononce le oui ou le non. A la semaine prochaine. >>



ps / Ce qui précède ne vise évidemment pas les vrais lanceurs d'alerte, ou les salariés qui seraient véritablement sous la surveillance d'un employeur sectaire ; mais ce n'est pas le cas le plus répandu.