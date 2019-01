UE : l'heure étant grave, BHL va arpenter les capitales

Dans Libération, un singulier appel de (ou à ?) la jet-set littéraire :

Nos dirigeants comptent avoir bientôt fermé la parenthèse du mouvement social et renoué avec leur programme des européennes : une campagne "progressistes" contre "populistes", selon le schéma fixé par l'Elysée depuis quatre mois.

Il existe des levées "populistes" à travers l'Europe. Mais : 1. encore faudrait-il voir ce qu'elles sont (et ce dont elles sont le contrecoup), au lieu de parler d'elles comme de sorcières de Salem ; 2. très disparates, elles n'ont pour point commun que le rejet des mots de passe baptisés "progressisme" (en France) par le think-tank de M. Macron.

Croire que ces populismes sont une "Internationale rouge-brune" serait une hallucination. Faire semblant de le croire est une grosse ficelle.

La grosse ficelle s'étale dans la presse d'aujourd'hui et fait du bruit dans les agences. C'est un cahier de 7 pages dans Libération, conçu et présenté par Bernard-Henri Lévy sous le titre : "30 écrivains alertent – L'Europe est en péril". Les 30 écrivains sont de vieux habitués de la jet-society littéraire, dont plusieurs vivent aux Etats-Unis.

Les sept pages s'ouvrent sur un manifeste, non signé mais dont l'emphase trahit l'auteur : BHL en personne. "Des élections européennes qui, si rien ne change, si rien ne vient endiguer la vague qui enfle et qui pousse et qui monte, et si ne se manifeste pas très vite sur tout le continent un nouvel esprit de résistance, risquent d'être les plus calamiteuses que nous ayons connues..." Prophétie pourtant réfutée d'avance et par Libé soi-même, qui constate, page 6, l'improbabilité de cette "vague" : détenteurs aujourd'hui de 151 sièges, les partis europhobes ou populistes "sont en recul ou affaiblis dans plusieurs pays (Pays-Bas, Danemark, Pologne).... Surtout, le départ du Royaume-Uni va priver les anti-européens des contingents des eurosceptiques du Parti conservateur (19 sièges et des europhobes de l'Ukip (7 députés)." Les politologues ne prévoient donc qu'une vaguelette populiste europhobe : 153 à 168 députés sur 705, ce qui relativise les choses. D'autant qu'il y a peu d'entente entre ces divers partis, et que n'y ont pas remédié les gesticulations d'un Steve Bannon pris au sérieux seulement par le cardinal Burke – qui pèse moins que sa cape.

Viennent ensuite huit brefs textes (pourquoi seulement huit ?).

► Le premier est bien sûr de BHL. Il nous annonce un geste décisif : donner sa personne à l'Europe. "Je vais jouer, dans les principales capitales européennes, une pièce que j'ai écrite et que j'actualiserai au gré de l'actualité [*]... Ce sera un monologue que je jouerai seul en scène... Mon idée est de sillonner l'Europe. D'aller partout... Ce sera ma manière d'essayer de donner un corps, une chair, au patriotisme européen que ce manifeste propose... "

► De Lima, M. Mario Vargas Llosa (chantre octogénaire de la théorie du ruissellement "qui ne s'est jamais vérifiée nulle part" comme dit le pape), dit son mépris envers les victimes de la mondialisation ultralibérale : "Les populismes sont une réponse tribale à la mondialisation, qui produit de l'incertitude et de la peur avant tout dans les 'tribus' ethniques, religieuses et politiques les plus primitives..."

► De New-York, M. Salman Rushdie croit voir une alliance rouge-brune submerger l'Europe via la République française : "Une alliance macabre est en train de se nouer entre l'extrême droite et l'extrême gauche..." Dommage que l'eurologue Quatremer montre le contraire dans le même cahier de Libé, en page 7 : "Une alliance entre gauche et droite radicale étant exclue par nature", le cas de figure prévu à Bruxelles est plutôt un Parlement européen reconfiguré par des majorités de circonstance : conservateurs-socialistes-libéraux-Verts. Le probable est souvent prosaïque...

► Plus jeune mais non moins euro-correct, le romancier Roberto Saviano (Gomorra) affirme que l'UE a "apporté 70 ans de paix" (répons rituel mais inverse de la réalité) ; et que les "souverainistes" ne sont pas sérieux quand ils disent "non à l'Europe des banques, oui à l'Europe des nations" : "comme c'est facile !", ironise M. Saviano. C'est en effet plus facile – et pertinent – que d'affirmer, comme le romancier, ceci qui est n'importe quoi : "L'idée d'Europe a débuté avec le concept du droit. L'Europe forteresse est son contraire. L'Europe qui devient un territoire où il est aisé d'occulter l'argent sale est terrible..." Révélons à M. Saviano que l'Europe du droit a "débuté" avec le Grand Empire napoléonien (1811), qui précisément était une Europe-forteresse (blocus continental). Demandons-lui aussi en quoi les paradis fiscaux de l'UE seraient une "Europe-forteresse", étant plutôt des sanctuaires de la finance sans frontières.

► Y aura-t-il un juste dans Sodome ? Non, une juste : c'est l'écrivain(e) Leila Slimani. Elle constate : "Le projet européen n'est pas parfait, il y a un déficit démocratique évident. On a échoué à construire une Europe des âmes..." Mme Slimani a raison d'indiquer ces deux carences ; mais elles sont si profondes qu'elles devraient suffire à juger l'UE et à chercher les linéaments d'une autre Europe. Le déficit démocratique était voulu dès l'origine, selon le programme de technocratie financière fixé dès 1947 par Jean Monnet. Quant à l'âme, c'est une dimension qui ne relève pas de la "construction" (seul Staline parlait d' "ingénieurs des âmes"). Le spirituel et le charnel sont inséparables, contrairement à ce que proclame BHL depuis quarante ans... Déclarer suspect le charnel, proposer un culte de l'abstrait comme l'ont fait les propagandistes d'un juridisme censé cimenter l'UE, revenait à condamner la construction européenne à s'effriter en fin de parcours dans la confusion générale. C'est ce qui arrive aux tours de Babel [2] : relire Genèse 11, 1-9.

Etc. On peut supposer que le directeur de Libération a ressenti un malaise en voyant les déclarations peu philanthropiques des écrivains réunis par BHL. Notamment en constatant leur refus d'admettre que les convulsions qualifiées de "populistes" ne sont que des effets, et que leur cause est le système économique ultralibéral...

M. Joffrin a donc voulu combler ce manque en affirmant dans son éditorial, page 6, que "si l'appel des écrivains a un sens, c'est bien de rappeler que l'histoire doit appartenir aux hommes et aux femmes, qu'elle dépend de l'esprit des peuples, de leur imaginaire et de leur âme, non des forces impersonnelles du marché". Hélas pour le directeur, ce "sens" ne figure pas dans le manifeste de BHL. Ni dans les textes de ses amis.

M. Joffrin conclut que "la question sociale est le point faible du libéralisme économique qui domine depuis longtemps la politique de l'Union et qui creuse sans cesse le fossé entre les classes dirigeantes et la population". C'est vrai. Et c'est structurel. Et c'est ce que dit M. Joffrin... Mais ce n'est pas ce que disent BHL ou Mario Vargas Llosa.

On a l'impression bizarre que les journalistes de Libération ne sont pas sur la même fréquence que les auteurs du manifeste.

Comment expliquer cela ? J'avoue ma profonde, profonde perplexité.

__________

[1] "Actualiser l'actualité" : BHL est un maître de l'allitération.

[2] Sur le chantier de Babel, "quand une brique tombait tout le monde était très affligé, mais si quelqu'un tombait et mourait, on ne lui prêtait aucune attention" ('Pirqé de rabbi Eliezer', section I (IXe siècle).