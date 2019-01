Catholiques sociaux, donc pas "conservateurs"

Pourquoi appeler "conservateurs" les signataires de l'Appel à un nouveau catholicisme social (ici, note du /01) ? Ce mot n'a pas de sens en ce qui les concerne. Ecoutez mon échange à Radio Présence avec Marie-Christine Monnoyer (Semaines sociales) et Marcel Rémon sj (Ceras-Projet) invités de Gabriel Pellat,

https://www.radiopresence.com/emissions/foi/vie-de-l-egli... ...et voyez le commentaire ci-dessous :

L'Appel à un nouveau catholicisme social, initiative de dix-neuf personnes, a irrité certains autres catholiques. Pourquoi ? Ces derniers auraient pu prendre eux-mêmes l'initiative, dès le début du symptomatique conflit social en décembre... Ils ont préféré garder le silence. C'était un choix.

Ils sortent un peu de ce silence maintenant, mais pour critiquer l'Appel. Cette critique prend la forme de deux griefs contradictoires.

Grief 1 : ce texte aurait trop d'empathie envers les gilets jaunes, qui sont l'affreux parti du désordre.

Grief 2. : plusieurs signataires de l'Appel seraient d'infréquentables "conservateurs", ce qui expliquerait la présence des mots "nation" et "pays" dans le texte.

À leur source ces deux griefs ne sont pas si contradictoires que ça ; mais pour le comprendre il faut voir de quel "lieu" idéologique ils viennent.



► Prenons le grief 2. Selon l'usage des années 1985 etc, il juge qu'un texte se disqualifie en employant le mot "nation". C'est oublier qu'un recueil d'homélies du pape Bergoglio s'intitule La patrie est un don, la nation est un devoir ! Rappelons que : a) les "conservateurs" américains et leurs clones français détestent le pape Bergoglio ; b) réaliste donc évolutive, la notion bergoglienne du vivre-ensemble national n'a rien à voir avec un "conservatisme" trumpo-lepéniste ; c) mais le pape Bergoglio n'hésite pas à se servir des mots patrie et nation, en horreur à un milieu de "gauche libérale" catho. Pourquoi ce milieu en a-t-il horreur ? C'est son réflexe depuis les années 1970, époque des (autrefois célèbres) "déjeuners du Petit-Riche" où se mettait en place un certain catho-progressisme de salles de rédaction à Paris ; souvenir qui ne rajeunit personne... Comme disait le général de Gaulle au sujet des notables de ce milieu : "ce n'est pas le patriotisme qui les étouffe."

► Le grief 1, typique de tous les "partis de l'Ordre" depuis 1830, pourrait paraître plus déconcertant, dans la mesure où ledit milieu catho-progressiste, de 1968 aux années 1980, fit métier de trouver "prophétiques" toutes formes de désordres sociaux et sociétaux... Mais justement ça n'a pas duré : au tournant des années 1980 – Delors et Lamy aidant – ces notables cathos sont devenus "sociaux-libéraux", c'est-à-dire libéraux modérés. Au nom du libéralisme européen ils ont abandonné un de leurs tropismes (le soutien aux luttes de classe), mais en ont gardé un autre (l'horreur envers l'idée de nation). Ce fut l'apothéose molle d'une "cogestion" cédétiste en cinquante nuances de gris, pendant laquelle s'installa l'ultralibéralisme. Suivirent trente années de demi-sommeil... Soudain nos Modérés, qui somnolaient maintenant aux pieds du chef de l'En-même-temps, sentent la terre trembler : fracture sociale et géographique, fureurs populaires ! Que dire ? Les catho-libéraux sont pris de court. Tout ce qu'ils professaient depuis trois décennies est balayé. C'est affolant.

Et voilà que d'autres cathos – ceux-là sceptiques envers les vertus sociales du libéralisme – appellent à renouer avec la doctrine sociale catholique, qui n'est pas libérale. C'est irritant.



Je comprends que les événements puissent irriter ceux qui n'aiment plus le nouveau. Mais de là à traiter de "conservateurs" ceux qui l'aiment !



Aimer le nouveau, ces temps-ci, c'est constater que la révolte d'une minorité d'indignés (approuvés par une majorité) est né des violences sociales de l'ultralibéralisme. C'est marcher avec le pape François, qui explique dans Evangelii gaudium et Laudato Si' que l'ultralibéralisme et son "ruissellement" sont une idéologie, ne profitant pas aux populations mais juste à quelques-uns. La pensée sociale catholique préconise le remplacement de ce système par un autre modèle économique remettant les choses à l'endroit : proposition de changement radical qui ne saurait être qualifiée de "conservatrice", sauf si l'on dit n'importe quoi.

Voilà ce que je tiens à rappeler, au seuil de semaines de débats. Souhaitons que ces débats s'éloignent de la controverse pour se rapprocher du dialogue. Mais pour cela, débarrassons-nous des esprits de boutique et des réflexes d'avant-hier... Ce qui minait le catholicisme français dans certains secteurs (de droite et de gauche), c'était la préférence pour les opinions et/ou les intérêts de milieu, et c'était le mépris envers les positions socio-économiques du Magistère. L'heure est venue de venir à l'essentiel.