Un catholique de gauche US appelle à plus de cohérence

Michael S. Winters fait un sévère état des lieux à gauche et à droite :

En août-septembre 2017, Michael Sean Winters (comme Andrea Tornielli à Rome) fut l'un des enquêteurs qui mirent au jour les dessous du coup Vigano [*]. Grand chroniqueur du National Catholic Reporter – média classé "à gauche" selon la typologie américaine –, Winters est un esprit libre qui prend la foi catholique au sérieux. D'où l'intérêt de l'article qu'il vient de publier dans le NRC sur la question bioéthique et en particulier l'avortement... Une analyse qui remet sans ménagement les pendules à l'heure ! Extraits :

<< Aujourd'hui à Washington DC, des dizaines de milliers de gens, catholiques en majorité, vont prendre part à la marche annuelle pour la Vie. Il y aura un contingent de démocrates, mais la plupart des marcheurs (et tous les orateurs) seront des républicains conservateurs.



Il est profondément regrettable, et totalement contre-productif, que l'épiscopat des Etats-Unis se soit permis de devenir une branche du parti républicain. Certes les évêques publient des communiqués critiquant la politique du président sur l'immigration, mais ils ne se "lâchent" vraiment que lorsqu'il s'agit de contraception et d'avortement. [...]

Aujourd'hui néanmoins, je voudrais souligner le rôle que la gauche catholique a joué dans la triste évolution qui a dévié le combat pro-life vers la partisanerie politique. En bref : la gauche catholique s'est moins souciée de sa propre rectitude que de renforcer ses liens avec les démocrates dans tous les domaines. Elle a bâclé des raisonnements à base d'anecdotes étroites, de cas exceptionnels et insignifiants, pour promouvoir l'indifférence [dans le domaine bioéthique]. Un libéralisme de gauche sur les questions sociétales est devenu aussi marqué, et aussi pernicieux, que le libéralisme de droite sur les questions économiques. L'un et l'autre sont indignes de catholiques.



Balayons devant notre porte. Le National Catholic Register [...] a régulièrement soutenu l'enseignement de l'Eglise en matière d'avortement tout en questionnant la stratégie [politique] des évêques, mais son dernier éditorial sur l'avortement était déplorable et j'exprime fortement mon désaccord envers lui. [...] Les progressistes se disent la voix des sans-voix, mais qui peut y croire quand ils se taisent sur les enfants non-nés ? Ils défendent les sans-papiers, ils défendent les sans-emploi, ils défendent tous ceux que notre société définit par ce dont ils manquent, tous les "sans" : mais pas les sans-naissance ? Où est la cohérence morale de cette attitude ? Nous prônons l'éducation et professons que l'ignorance est une malédiction dans notre démocratie. Mais, étrangement, les progressistes semblent incapables de dire ce qui arrive pendant un avortement chirurgical. Ils diluent le sujet dans les euphémismes. [...] Sur ce sujet et seulement celui-là, ils s'évertuent à tourner le dos aux réalités en elles-mêmes.



Les catholiques progressistes disent aimer le pape François, mais celui-ci n'est pas timide dans sa dénonciation de l'avortement : il le voit à juste titre comme faisant partie de la "culture du déchet" indifférente à la fois envers la vie humaine et la vie de la planète, dans sa poursuite d'un mode de vie confortable pour ceux qui peuvent se l'offrir.

J'entends certains déplorer que l'Eglise catholique soit "tellement obsédée par l'avortement que les gens se dissuadent d'en parler, de peur d'aggraver encore l'obsession". À ceci près qu'une bioéthique cohérente exclurait toute obsession ! De même qu'il est incohérent de s'opposer à l'avortement tout en soutenant la peine de mort, de même il est incohérent de s'opposer à la peine de mort tout en étant indifférent envers l'avortement...

[Dans la confusion américaine actuelle sur ces questions], on devrait voir des catholiques de gauche pleins d'empathie pour les femmes enceintes en situation difficile ; engagés en faveur des droits des femmes et leur libération de toute discrimination ou domination ; mais n'oubliant en aucun cas que nul groupe d'humains ne se libèrera jamais en déshumanisant d'autres humains, même les plus petits. >>



Michael Sean Winters, 18/01/2019

__________

[*] Articles sur l'affaire : taper Vigano dans la fenêtre RECHERCHER, ici colonne de droite.