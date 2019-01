'Codex' 10 : le point sur l'archéologie des pays de la Bible

Nouveau numéro du livre-magazine d'histoire et de culture :

Lorsque beaucoup de nos médias évoquent le monde biblique, c’est sous deux modes au choix : ou le déni total (“la Bible ne fait que copier les mythes mésopotamiens”, “Jésus est une fiction spiritualiste”, etc) ; ou l’imagerie anhistorique, comme dans l’émission d’Arte du 5 janvier prenant des gravures fantaisistes et pompeuses du XVIIe siècle pour montrer la construction du Temple à Jérusalem.*

D’où la nécessité de faire le point sur l’archéologie, ses mises au jour et ses hypothèses. C’est ce que fait le dossier du numéro 10 de la revue d’histoire et de culture chrétienne Codex, qui vient de paraître : Archéologie – Fouiller les pays de la Bible : 200 ans de découvertes autour de l’Ancien Testament.

Le préambule donne la perspective : “Depuis deux cents ans, une profusion de découvertes archéologiques a bouleversé notre compréhension de l’Orient ancien… Sur le terrain, les données matérielles ont confirmé l’historicité de certains épisodes [bibliques] et révélé la veine mythologique de certains autres… Aujourd’hui la Bible est replacée dans son contexte naturel pour en renaître plus riche de sens.”

Selon la formule pédagogique propre à Codex, le dossier s’articule en treize volets :

► “7 clés pour allier Bible et archéologie” (1. Une discipline récente / 2. Entre l’Egypte et la Mésopotamie / 3. De qui parle-t-on ? / 4. La Bible est une bibliothèque / 5. Un long travail de relecture / 6. Enjeux religieux et politiques / 7. Que faut-il attendre du dialogue archéologie-histoire-exégèse ?)

► Bible et archéologie, l’art du vivre ensemble (pourquoi l’archéologie des pays de la Bible doit être libre et non-confessionnelle), par le P. Dominique-Marie Cabaret o.p., archéologue de l’Ecole française de Jérusalem

► Deux cents ans de découvertes (Ninive / le code d’Hammourabi / Les archives de Tell el-Amarna / Les conquêtes du pharaon Sheshonq / Jéhu, roi d’Israël soumis au pouvoir assyrien / Babylone, le modèle de la tour de Babel / Historicité avérée de la “maison de David” / Qumrân témoigne d’une Bible fluide…)

► Mésha : la stèle de la discorde (récit de la découverte mouvementée de la première mention du dieu Yahvé hors de la Bible)

► Marie-Joseph Lagrange, bibliste sur la sellette (comment le pionnier de l’Ecole biblique de Jérusalem – aujourd’hui en voie de béatification – faillit être réduit au silence par la chasse aux sorcières “antimoderniste” des années 1910)

► L’Orient ancien, berceau de la Bible (préhistoire et protohistoire du Croissant fertile), par Vincent Blanchard, conservateur au département des Antiquités orientales du musée du Louvre

► “Israélites” : un quotidien loin des idées reçues (à partir de 1200 avant notre ère, un réseau de villages dans les zones montagneuses du centre de Canaan : cadre de l’émergence de la spécificité israélite, d’où le monothéisme émergera progressivement)

► Israël Finkelstein : “L’archéologie fournit une preuve ‘en temps réel’ ” (entretien avec le plus célèbre archéologue israélien : “La première rédaction des chapitres historiques de la Bible doit dater de la fin du VIIe siècle avant notre ère, avant la chute de Jérusalem en 586. Je ne m’identifie pas à la pensée minimaliste qui nie à la Bible toute valeur historique…”)

► Vrai ou faux ? (dix idées reçues sur la Bible et son environnement)

► Que sait-on des patriarches ? (des figures légendaires qui peuvent garder des traces de mémoire de figures historiques)

► Les Hébreux ont-ils été esclaves en Egypte ? (Le récit fondateur de l’Exode intègre de réelles traces de mémoire – dont celles de fuites collectives probables vers 1140-1130 avant notre ère), par Thomas Römer, professeur au Collège de France, chaire Milieux bibliques

► L’Eglise, l’archéologie et l’étude de la Bible (“des relations pacifiées”), par le P. Gérard Billon, professeur à l’Institut catholique de Paris et président de l’Alliance biblique française

► Israël : les chantiers archéologiques en cours (Hatsor / Tel Abel / Tel Dor / Jérusalem / Tel Shiloh / Gath…)

Également dans ce numéro de Codex : L’observatoire des médias / L’agenda de la culture / Le manuscrit de Raban Maur (IXe siècle) exposé à la BnF / Dorothy Day, l’apôtre américaine du dépouillement et de la solidarité / Nouvelles révélations sur Pie XII / L’Europe sous Napoléon III / L’histoire du canal de Suez / L’art sacré, des Alpes aux Carpates / etc…

https://revue-codex.fr/

* L’émission ne semblait pas non plus voire la différence entre les judaïsmes d’avant le Christ et le judaïsme rabbinique, postérieur à la destruction du Temple en l’an 70.