Benalla-Elysée : de plus en plus étrange

Pour ses activités africaines (décrites par Le Monde), l’ex-favori de M. Macron jouit (selon Mediapart) d’un passeport diplomatique délivré le 24 mai – inexplicable privilège qui relance les spéculations sur le lien Elysée-Benalla :

Ce lien perdurerait-il, en dépit du scandale qui a éclaboussé l’Elysée il y a sept mois ? Mediapart révèle aujourd’hui que M. Benalla voyage avec un passeport diplomatique. Privilège du Quai d’Orsay correspondant nécessairement à une mission de l’Etat, ce document porte la mention suivante : “Nous, ministre des Affaires étrangères, requérons les autorités civiles et militaires de la République française et prions les autorités des pays amis et alliés de laisser passer librement le titulaire du présent passeport et de lui donner aide et protection”. Selon l’article 2 du décret régissant son usage, le passeport diplomatique ne doit être utilisé “qu’aux fins pour lesquelles il est délivré” : en représentation officielle et non lors d’un voyage privé.

Selon Mediapart, un passeport diplomatique référencé 17CD09254 a été délivré à M. Benalla le 24 mai : donc après les quinze jours de “suspension” infligés officiellement à ce personnage pour son usurpation de fonctions policières du 1er mai.

Lorsque l’Elysée dut ensuite limoger M. Benalla (en raison des poursuites judiciaires pour l’affaire du 1er mai),on ne lui a pas repris son passeport diplomatique. Pourquoi ?

M. Benalla avait affirmé aux sénateurs avoir laissé ce passeport dans son ex-bureau à l’Elysée : or, selon Mediapart, il s’en est servi “ces dernières semaines pour entrer dans différents pays africains ainsi qu’en Israël”.

Que va-t-il faire en Afrique et en Israël ? Le Monde nous le dit : “A N’Djamena, le jeune homme de 27 ans a été reçu début décembre par le président Idriss Déby lui-même et par son frère, Oumar, qui, comme patron de la direction générale de la réserve stratégique, a la haute main sur les commandes d’équipements militaires du Tchad. Venu de Yaoundé, la capitale du Cameroun, par avion privé, M. Benalla est ensuite reparti vers Istanbul, en Turquie. Les nuitées au Hilton, elles, ont été réglées par un discret homme d’affaires franco-israélien, spécialiste de la diplomatie privée en Afrique pour le compte de gouvernements : Philippe Hababou Solomon”. En octobre, MM. Hababou et Benalla étaient au Congo-Brazzaville : "Les deux hommes ont logé à la résidence présidentielle réservée aux hôtes de marque et dîné avec le chef d’Etat congolais, ravi de recevoir ce 'frère' franc-maçon comme lui, qui, se dit-il, peut être utile pour faire passer des messages à Emmanuel Macron”.

“«Aujourd’hui je fais du consulting. J’ai fait une dizaine de pays en Afrique », indique au Monde M. Benalla. En Afrique francophone plus précisément. Avant le Tchad, il s’est rendu avec son mentor franco-israélien Philippe Hababou Solomon au Cameroun, dirigé par Paul Biya, 85 ans dont trente-six à la tête de l’Etat. A Yaoundé, M. Benalla s’est retrouvé face au chef d’état-major puis dans le bureau du directeur du cabinet de Paul Biya. Ce dernier, tout comme le président Denis Sassou-Nguesso, nostalgique d’une politique africaine naguère plus arrangeante, s’est plaint de la froideur des conseillers Afrique d’Emmanuel Macron.”

On sait que la nouvelle politique africaine de la France, sous M. Macron, frustre les dirigeants francophones puisqu’elle consiste à cultiver les dirigeants anglophones : par exemple M. Kagamé, dont l’obédience américaine n’est un secret pour personne. En faisant une tournée business des dirigeants francophones, M. Benalla se serait-il servi auprès d’eux de son ancien titre élyséen ? Ou bien était-il chargé d’une mission non-officielle par l’Elysée ?

Dans la première hypothèse, il aurait commis une nouvelle usurpation de fonctions – plus grave que celle du 1er mai, car nul n’a le droit d’user d’un passeport diplomatique pour un voyage d’affaires.

Quant à la seconde hypothèse, aberrante, elle déclencherait une affaire d’Etat si elle s’avérait. On peut s’interroger sur la portée de la conclusion de l’article du Monde : “Si l’Elysée jure qu’il n’a plus aucun contact avec Emmanuel Macron, M. Benalla se refuse à en dire davantage, nourrissant encore un peu plus le flou sur la réalité de ses contacts avec le président de la République”.

Visiblement inquiets, les services de l’Elysée déclarent aujourd’hui que M. Benalla n’est pas “un émissaire officiel ou officieux de la présidence”. Alors de quel droit garde-t-il un passeport diplomatique ? Le Quai d’Orsay affirme avoir demandé fin juillet sa restitution, mais en vain : dans ce cas le ministère aurait dû avoir le réflexe d’annuler ce passeport. C'était simple et radical. On n’y a pas procédé. Pourquoi ?

Il faut tirer au clair le rôle de M. Benalla dans la Macronie.

Et la signification de ce rôle.