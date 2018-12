Orban le "Protecteur", menace pour le salarié hongrois

Manifestations à Budapest contre l'effarante "loi travail" :

Quitte à se faire harpailler sur les réseaux "sociaux" (mais quelle importance ?) : quelques réflexions à propos de ce qui se passe en Hongrie. Des milliers de Magyars – et toute l'opposition, des Verts à l'extrême droite – protestent dans la rue contre les nouvelles mesures de Viktor Orban sur le droit du travail. Ces mesures portent à 400 heures par an (deux mois de travail) le nombre d'heures supplémentaires exigibles du salarié, avec une rémunération pouvant être retardée de trois ans. Cette réforme effarante fait partie d'un ensemble de mesures au service de l'Argent : par exemple, la création de juridictions spéciales, destinées à soustraire les dossiers d'appels d'offre publics aux tribunaux normaux...



Il en résulte que M. Orban, protecteur autoproclamé des Hongrois, est en fait le pire des ultralibéraux. Il affichait cette idéologie dans les années 1990, au retour de sa formation à Oxford. Il l'avait occultée depuis 2015 derrière une rhétorique "nationale". Aujourd'hui il la démasque.



On voit ainsi l'incohérence du grief répété en boucle par nos milieux officiels : "illibéral", M. Orban l'est peut-être en politique mais il est férocement libéral – donc antisocial – en économie, ce qui indique la véritable nature de son pouvoir. Ce point est essentiel. Il n'est pas commenté par nos médias, doit-on s'en étonner ? Ces médias sont le symétrique de M. Orban : eux aussi préfèrent parler (quoique en sens inverse) des migrants et du nationalisme, plutôt que des réalités violentes du libéralisme.



La véritable nature de M. Orban est celle de tous les populistes de droite, "nationaux-conservateurs" en verbiage mais libéraux-antisociaux en pratique ; ce second caractère ridiculisant le premier.

Quand ils se proclament "catholiques", le faux-semblant se double d'une imposture : personne ne peut se dire "catholique en politique" s'il tourne le dos aux préconisations sociales de l'Eglise catholique. Celles-ci sont incompatibles avec la loi Orban, avec les hypocrisies françaises (de M. Macron à Mmes Le Pen), avec les boursouflures de M. Bolsonaro – et bien entendu avec les actes de M. Trump, quoiqu'en disent une partie des évêques catholiques américains.