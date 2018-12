Internet : l’anti-terrorisme peut-il servir de prétexte ?

“Le Conseil de l’Union européenne vient d’acter un projet de loi au parfum pour le moins désagréable pour ce qui concerne les libertés publiques” (extraits de Slate.fr) :

<< Le 12 décembre, un premier rapport sur la lutte antiterroriste a été adopté à une très large majorité. […] Ce rapport sur « les observations et les recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme » est un marchepied [pour] le texte à venir, qui recommandera entre autres mesures la sous-traitance de la censure aux géants de l’internet.

Usant toujours de la même argumentation, a priori louable, de la lutte contre le terrorisme, ce texte […] obligera tous les acteurs du web à se soumettre aux outils de surveillance et de censure automatisés fournis par Facebook et Google. […] Nonobstant un projet réalisé dans un timing empêchant tout débat public, ces alliances contre-nature associant des géants d'internet à des États dans l’exercice de la censure sont préoccupantes.

[…] Ce projet de loi prévoit également d’intégrer des « mesures proactives ». Il s’agit en somme d’avoir recours à de la censure automatique préventive, paramétrée par les autorités concernées et les géants du web.

De la “sédition” au terrorisme

[…] Quand Christophe Castaner dénonce « les séditieux » parmi les «gilets jaunes», on peut s’inquiéter fortement sur l’usage futur et dévoyé qui pourrait être fait par la gouvernance actuelle de ces mesures –et d’autres– d’une telle loi.. […] Une sédition est «une forme d’émeute face à un pouvoir ou une autorité établie, dont le but ne serait pas uniquement de renverser les détenteurs d’une puissance, mais de rompre définitivement tout lien avec ce système». Le problème est que de «sédition» à «criminel», puis à «terroriste», il n’y a qu’un pas, qui pourrait être vite franchi pour justifier une censure totalement outrancière en cas de mouvement social contestataire s'exprimant demain sur internet. […] Sous une telle loi, un mouvement de contestation du type des «gilets jaunes» –en France comme ailleurs– pourrait être traité comme un mouvement potentiellement séditieux, et de fait être censuré au plus tôt par les autorités et leurs nouveaux alliés de la censure.

Cela entraînerait ipso facto, par exemple, une impossibilité d’usage du net pour l’organisation de rassemblements. Que ces rassemblements soient pacifiques ou non, ils pourraient être rapidement mis dans le même panier. Le couperet de la censure pourrait alors s’abattre de façon généralisée et préventive pour tuer dans l’œuf ce type de mouvement contestataire.

Il sera suffisant de s’appuyer sur les comportements de quelques individus réellement dangereux pour brandir le terme sédition et co-actionner la censure algorithmique adaptée – évidemment pour le bien de la sécurité nationale…

« Le peuple […] a par sa faute

Perdu la confiance du gouvernement

Et ce n’est qu’en redoublant d’efforts

Qu’il peut la regagner.

Ne serait-il pas

Plus simple alors pour le gouvernement

De dissoudre le peuple

Et d’en élire un autre? »,

ironisait Bertolt Brecht dans son poème La Solution. >>