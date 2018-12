Les officiels déclarent "inaudibles" les gilets-jaunes

Inaudibles pourquoi, et de qui ? La réponse est inquiétante :

"Les gilets-jaunes deviennent inaudibles", disent les récitants.

Pourquoi inaudibles ? "À cause de l'urgence attentats", disait-on hier matin : argument tué hier soir de trois coups de feu dans une banlieue de Strasbourg... Nouvel argument : "Les gilets-jaunes deviennent inaudibles parce que le Président leur a donné ce qu'ils demandaient !". Mais le leur a-t-il donné ? Les mesures improvisées par M. Macron, et qui auront du mal à se concrétiser, ne répondent qu'à une seule des revendications populaires (sur le prix de l'essence). Certaines de ces mesures ne relèvent que de la procrastination pour tenir jusqu'aux européennes... Mais surtout, la colère des gilets-jaunes exprime – par son ampleur, sa profondeur et sa virulence accumulée depuis des années – un ressentiment auquel la classe dirigeante est sourde par définition.



Ce ressentiment vise le système économique, qui fonctionne depuis vingt ans au profit croissant des plus riches et au détriment de populations qui se sentent "placardisées". C'est la logique intrinsèque de l'ultralibéralisme, qui ne tend qu'à la financiarisation et jette au fossé les ex-travailleurs, dont il n'a plus besoin. Chacun le pressent, y compris ceux dont les commentateurs méprisent visiblement "l'incompréhension du nouveau monde" : un monde qui les jette au rebut quoi qu'en disent les discours officiels.

Le "nouveau monde" ne s'encombre plus des ex-travailleurs et ceux-ci voient très bien ce qu'il en est. La radicalité de ce rejet les enrage ; voudrait-on qu'ils se laissent jeter à la benne en disant merci ? Oui, on le voudrait. Ecoutez nos médias qui, après avoir complaisamment tendu le micro aux gilets-jaunes pendant un mois, leur enjoignent maintenant de rentrer chez eux et de se faire oublier.

Un abîme sépare deux fractions de la société devenues étrangères l'une à l'autre. Le milieu politico-financier et la France des gilets-jaunes sont désormais deux univers mentaux sans langage commun. Viscéralement apolitiques en très grande majorité (quoi qu'en disent maintenant les commentateurs), les gilets-jaunes ont pour réflexe de brandir le drapeau français ; mais la classe dirigeante navigue sous pavillon européen – présent même sur les blindés de gendarmerie – et ne se console pas de voir l'Amérique lui tourner le dos ! M. Le Maire a beau clamer que Ford "trahit" en empêchant la survie du site de Blanquefort, on ne voit pas où est la trahison : Ford ne fait qu'appliquer les normes commerciales globales qu'approuve M. Le Maire, et qui mènent à jeter à la benne un nouveau contingent de 872 travailleurs français. C'est l'engrenage de l'ultralibéralisme mis en marche par les gouvernements il y a plusieurs décennies... Entre ceux qui nient cette réalité et ceux qui en sont victimes, l'abîme s'élargit tous les jours.