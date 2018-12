Uun régime peut-il survivre à ces contradictions ?

Même si la peur des "banlieues" suspend le mouvement des gilets jaunes comme l'escompte le groupe Macron, il est menacé par l'accumulation de problèmes insolubles (anciens et nouveaux) :

Mme Belloubet, qui parle toujours trop, l'a dit dans les heures qui ont suivi l'attentat : "Il y a eu un événement dramatique à Strasbourg, le Président a apporté des réponses à ce mouvement [les gilets jaunes], je pense que le mouvement doit cesser."

En fin de matinée d'hier, M. Griveaux a voilé la même idée derrière des éléments de langage : "L'ordre public doit prévaloir en tous lieux, toutes places, toutes circonstances."

Et les commentateurs radio d'expliquer que dans les beaux quartiers de Paris, des bandes de banlieue ont commencé à apparaître à la fin des manifestations de gilets jaunes ; et que dans les banlieues il y a des djihadistes comme celui de Strasbourg ; et que donc, s'il y a un acte 5 des gilets jaunes, il y aura les djihadistes dans les beaux quartiers de Paris. La Grande Peur.

Incapable comme ses prédécesseurs d'affronter le problème islamiste en le voyant pour ce qu'il est (islamiste), le groupe Macron le considère comme une sorte de fatalité topographique. Par ailleurs, le groupe Macron a suscité contre lui une révolte sociale inédite, qui prend en ce moment la forme des "gilets jaunes" et dont il ne voit pas comment se débarrasser... Intervient alors le crime de Strasbourg selon un schéma devenu atrocement banal (cf. le carnage de Nice, etc). Réflexe du groupe Macron : proclamer la République en danger et l'unité nationale – ce qu'a fait M. Philippe à l'Assemblée hier. Ce qui devrait amener les mécontents à ne plus venir troubler les Champs-Elysées ! Ils n'avaient pas respecté l'urgence commerciale de "Noël" ? ils devront respecter l'urgence morale de "Strasbourg".



Bien sûr personne ne dit tout ça ouvertement ; mais le réflexe opportuniste est visible. L'Elysée et Matignon espèrent que le drame de Strasbourg conduira les gilets jaunes à abandonner la partie. Peut-être le feront-ils ; il faudra que ce soit spontané, car on ne voit pas – en pleine alerte terroriste – quelle police pourrait aller les y forcer, n'y étant pas parvenue jusqu'ici à pleins effectifs...



Mais si le mouvement des gilets jaunes s'interrompt à cause de Strasbourg, rien ne sera réglé pour autant : ni sur le plan social, ni sur celui des élections européennes qui obsèdent le président de la République et son Premier ministre. Il peut arriver bien des choses d'ici là. Les contradictions s'accumulent jusqu'à l'insoluble.