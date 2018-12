Tous prisonniers du productivisme économique

...qui enferme la planète dans une situation destructrice :

Deux livres



► LA COMÉDIE INHUMAINE, de Julia de Funès et Nicolas Bouzou (éditions de L'Observatoire)

<< Quand le management déraille : des séances de Lego, du saut en parachute, des lancers de pelotes de laine, les dirigeants et leurs consultants ne savent plus quoi inventer pour motiver leurs troupes et accroître leur efficacité. Et si, au lieu de cela, ils se concentraient sur ce qui ne va pas dans l'entreprise : la bureaucratie technicienne, l'organisation verticale, l'épuisement comme vertu, une autorité défaillante ? C'est le propos de ce petit livre, signé de l'économiste Nicolas Bouzou et de la philosophe Julia de Funès. Ils ont mis en commun leurs connaissances du monde des ressources humaines pour démonter des pratiques courantes depuis déjà quelques décennies et qui visent à masquer l'absence de sens par des artifices creux comme des décors de théâtre. Ainsi de la mode récente des chief happiness officers, chargés de rendre leurs salariés heureux à coups de séances de baby-foot. L'entreprise qui se rêve moderne et libérée reste bien souvent prisonnière de sa religion du rendement financier. Comment attirer les talents si l'employeur ne sait pas où il va, hormis la satisfaction de ses actionnaires ? [...] >>

► LA GUERRE DES MÉTAUX RARES, de Guillaume Pitron (éditions Les Liens qui libèrent)

<< Géopolitique de l'après-pétrole : l'ère de l'internet nous a fait croire à l'avènement d'un monde immatériel, tout comme les énergies renouvelables nous promettent la fin des énergies sales et destructrices de la planète. Ce n'est pourtant pas si simple. Pas d'internet sans ordinateurs ni smartphones, et pas de smartphones ou de serveurs informatiques sans métaux rares. Il faut peu de gallium, de tantale, d'indium, de lanthane ou de terbium dans un simple téléphone [...] mais il y en a quarante différents pour faire fonctionner l'écran, la batterie et l'électronique de cet appareil. Or, si les quantités sont faibles, il faut extraire et purifier 30 tonnes de roches pour obtenir un kilo de gallium. [...] Résultat, les pays occidentaux ont à peu près arrêté la production très polluante de ces métaux et ont confié leur destin à la Chine qui détient désormais le quasi-monopole sur une grande quantité de ces matières. Et le basculement vers les énergies renouvelables et la voiture électrique ne va pas arranger les choses. Elles sont plus gourmandes en la matière qu'une centrale nucléaire. [...] Le livre nous plonge dans une bataille où les victimes risquent d'être l'Afrique, réservoir inépuisable, et l'Europe, qui a, depuis longtemps, baissé la garde. >>



Philippe Escande, Le Monde Economie & entreprise (12/12)