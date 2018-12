Emmanuel Macron coincé par les réalités

Quel prix va-t-il payer pour que la Macronie se maintienne :

Est-ce la fin du macronisme, ce story-telling pour commerciaux win-win ? Depuis hier soir, l'Elysée est coincé : maintenant M. Macron doit donner quelque chose de substantiel aux gilets-jaunes et à la masse des Français qui les soutiennent.

Si Paris de nouveau avait subi des scènes de dévastation, la Macronie aurait pu refaire le coup du 1er décembre : "peste brune", "complot contre la République" etc.

Mais il n'y a eu dans Paris que des scènes d'émeute ordinaire... M. Castaner s'étant résigné à ne plus jouer le pourrissement, des effectifs et des consignes raisonnables ont été donnés aux forces de l'ordre ; les "casseurs" politiques, révélés pour ce qu'ils sont (quelques centaines de survoltés [1]) ont été séparés des vrais gilets-jaunes. Du coup, ceux-ci ont reçu de M. Castaner un brevet de bonne conduite ; ce qui force l'Elysée à faire quelque chose pour eux si M. Macron ne veut pas "mettre de l'huile sur le feu" – comme le dit M. Ferrand avec la maladresse propre à LREM.

Que peut donner M. Macron, à supposer qu'il le veuille ? Quelque chose pour le pouvoir d'achat, puisque c'est ça que 70 % des Français approuvent dans la révolte des gilets-jaunes. Ceux-ci attendent un choc social : un "blast", disent nos commentateurs. Mais ce serait renoncer au "trickle-down" (dogme du ruissellement), ce serait ouvrir une brèche dans la cohérence ultralibérale. Ce serait la fin du "gardons-le-cap" élyséen. Fin du story-telling, retour au monde d'hier, humiliation ! M. Macron peut-il en venir là, lui qui ne supporte que le bonheur ? S'il finit par le faire, il ne sera pas suivi par les siens : par exemple le jeune monsieur interviewé ce matin et qui disait carrément : "Je suis un bobo parisien, je ne comprends rien aux gilets-jaunes ni à ce qu'ils veulent, je suis en dehors de ces histoires-là..." En dehors et bien au-dessus.

M. Macron aurait voulu pouvoir ne tenir compte que de ce jeune monsieur et de ses pareils : le micro-milieu des start-up et des Incubateurs, où l'on parle un globish impénétrable au peuple des gilets-jaunes. Les réformes lancées "asap" étaient pour eux une fête. Or le reste de la société se révolte, comprenant qu'il n'est pas invité mais que les frais sont à sa charge... M. Macron veut que son régime tienne et que sa majorité d'apparence continue à fonctionner (quitte à tomber aux oubliettes en 2022) : mais peut-il payer cela d'un renoncement à sa feuille de route ?



__________

[1] D'obédiences parfois étranges. Hier sur les Champs-Elysées, parmi le tricolore, on a longtemps vu s'agiter un grand drapeau blanc de la Restauration. On a même vu le drapeau bleu-blanc-vert d'Orélie-Antoine de Tounens (1860)... M. Castaner fera-t-il interpeller Louis-Alphonse de Bourbon, prétendant "légitimiste" au trône de France, et Frédéric Luz, autoproclamé roi de Patagonie depuis 2018 ?