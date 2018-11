La taxe carburants n'ira pas à l'écologie (2)

...et Macron & partners ne veulent pas taxer les gros pollueurs :

Exonérations fiscales totales ou partielles pour...

► les "entreprises grandes consommatrices d'énergie" au sens de la directive européenne 2003/96/CE et soumises ou non au système européen d'échange de quotas... Ces grandes entreprises françaises bénéficient d'un taux réduit de TICPE, qu'il n'est pas question de modifier.

► les transports aériens, exonérés de TICPE en France alors que le kérosène brûlé par les avions est l'un des plus gros polluants de la planète (et que le trafic doit doubler d'ici à 2036)... En ne quittant pas la convention – obsolète – de 1944, en n'abolissant pas l'exonération de TVA pour les vols internationaux et la niche fiscale des vols intérieurs, l'Etat perd 3,5 milliards d'euros.

► Les cargos, supertankers et paquebots-monstres de croisière ! eux aussi exonérés de TICPE en France, les carburants maritimes, émetteurs gigantesques de dioxydes de carbone et d'oxydes de soufre, sont encore bien pires (pour la santé humaine et l'atmosphère) que les gaz des voitures. Par exemple, le paquebot-monstre Harmony of the seas – une des gloires des chantiers de Saint-Nazaire – brûle chaque jour 250 000 litres du plus dangereux diesel, gazant de particules nocives l'air des zones côtières ; sans compter le Niagara d'eau usées et de déchets solides dont il pollue les mers. On peut en dire autant des nombreux autres paquebots-monstres de la Caribbean ou de la Cunard : villes flottantes de 6000 passagers pour quelque 28 millions de touristes internationaux SDF ("sans-difficultés-financières")... Symphony of the seas, Allure of the seas, Anthem of the seas, Ovation of the seas, Quantum of the seas, Freedom of the seas, Liberty of the seas, Independence of the seas, MSC Meraviglia, MSC Preziosa, MSC Divina, Queen Mary 2, Royal Princess, Regal Princess, Norwegian Epic, etc... Quant aux cargos porte-conteneurs et supertankers, qui transportent 92% des marchandises de la planète (ce que les pouvoirs publics français se flattent d'encourager), ils produisent une pollution égale à celle des heures les plus sombres de l'ère industrielle.

► Sur les routes françaises, "les entreprises de transport routier de marchandises (...) peuvent bénéficier, sur une base forfaitaire et sur demande de leur part, du remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), assise sur leur consommation réelle de gazole au cours d'un semestre, utilisée pour les besoins de leur activité professionnelle" [*]. Pourtant l'énorme et croissant trafic de poids lourds produit à lui seul 8 % des rejets de dioxyde de carbone [**], atteinte directe à la santé publique sans compter les graves détériorations de l'air, des sols et des paysages.



Etc.

Ce matin France Inter recevait le député LFI Hugo Bernalicis. Refusant que tout le poids de la taxe prétendument "écologique" soit infligé aux contribuables modestes dont beaucoup ne pourraient aller travailler sans voiture, il demandait que soient taxés les grandes firmes, les transporteurs routiers, les compagnies aériennes et les géants de la croisière-monstre...

Cri indigné de la journaliste : "Quoi ?? taxer des ENTREPRISES ???"



Après ça les journalistes, corporation que je connais bien, s'étonnent avec douleur d'être mal vu des gilets jaunes. "Les médias visés !", proteste un encadré dans Libération d'aujourd'hui : "jets d'oeufs, injures, menaces physiques sur les barrages..."

Au lieu de crier à la violence populiste (ce qui ne veut rien dire), mes confrères devraient se demander pourquoi ils sont mal vus des populations. Ne serait-ce pas à cause de leur langage et de leurs réactions, trop visiblement empruntés à la classe dominante ?

__________

[*] https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/...

[**] CITENA (Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique)