L'affaire Ghosn ne devrait étonner personne

Un symptôme (de plus) du règne financier de l’anormal :

Intronisée quasi-ouvertement par le putsch ultralibéral des années 1990, l’avidité financière (greed) de l’hyperclasse fut le véritable mobile de ce putsch. L’ultralibéralisme en soi n’a d’autre but que de “libérer” l’avidité par l’accumulation du capital en main privée, avec ce résultat dénoncé dimanche par le pape François durant l’eucharistie qu’il a célébrée pour trois mille défavorisés : “Le cri des pauvres devient chaque jour plus fort, mais chaque jour moins écouté. Chaque jour ce cri est plus fort, mais chaque jour moins écouté, dominé par le vacarme de quelques riches, qui sont toujours moins nombreux et toujours plus riches…”

Le vacarme du jour porte le nom de M. Ghosn. Rappelons les faits : manager de l’alliance Renault-Nissan, demi-dieu de la finance globale, M. Ghosn gagnait 16 millions par an dont 9,18 millions chez Nissan à Tokyo. Néanmoins il fraudait le fisc depuis des années ! (c’est Nissan qui le dénonce aujourd’hui). Frauder le fisc quand on dispose d’une telle fortune : pourquoi ? Parce que ! C’est une forme de démence décrite par le vieux Marx : “Accumulez, accumulez, c’est la Loi et les Prophètes” ; et par Gordon Gekko dans le presque aussi vieux Wall Street d’Oliver Stone (1987) : “greed is good !”

Donc les managers de Nissan dénoncent le super-manager Ghosn à la justice nippone. Tardive lucidité ? crise de conscience ? Non : coup stratégique. Sans doute M. Ghosn avait “sauvé Nissan” (comme le répètent nos journaux), mais c’était en 1999 et il en avait profité pour imposer l’alliance avec Renault ; depuis, Nissan s’est refait une santé au point de surclasser son allié sur le marché automobile mondial – et d’envisager, soit de racheter la part de l’Etat français dans Renault, soit de rompre l’alliance. Dans les deux cas M. Saïkawa, patron de Nissan, doit d’abord se débarrasser du démesuré M. Ghosn devenu trop encombrant. D’où l’arrestation de ce dernier hier à Tokyo, et sa liquidation programmée (jeudi ?) par un conseil d’administration extraordinaire.

D’où aussi une crise de succession à la tête de Renault, et le visible embarras de M. Macron devant la chute d’un condottiere du capitalisme (notre président de la République n’a pas été élevé dans ces idées-là)... “Il est trop tôt pour se prononcer sur la matérialité des faits”, a-t-il fait savoir hier de Bruxelles. M. Macron redoute surtout de devoir résister aux Nippons s’ils veulent s’emparer des 15 % de l’Etat dans Renault : résistance qui forcerait notre Libérateur de la Finance à jouer les étatistes, rôle qu'il n'endosse qu'à regret.



*

Incriminer les managers fraudeurs conseillerait de mettre collatéralement en cause la folie de leurs salaires. Mais cette “inquisition” indigne d’avance les député.e.s quadras LREM, dont la disruptivité consiste à achever d’abolir les freins et les repères ! (La plupart de ces quadras semblent croire qu’on les a élus pour ça : ce qui les mènera à n’être pas réélus, mais ils l’ignorent encore). En octobre dernier, une étude du cabinet Proxinvest a constaté que les salaires des grands patrons français ont encore augmenté de 14 % en 2018, surchauffe financière que ne justifient pas leurs résultats en économie réelle…

Face à ces métastases du libéralisme, tout ce que les pouvoirs publics ont osé jusqu’à présent se borne à des appels à l’autorégulation au sein des entreprises : car “ce ne serait pas une bonne idée de le faire dans la loi”, tranchait en mai 2016 un ministre de l’Economie nommé Emmanuel Macron. Et si l’on voulait légiférer, ce projet serait retoqué par un Conseil constitutionnel dont le souci principal est désormais de veiller à “la liberté du commerce et de l’industrie”…

D’ailleurs M. Macron est entré à l’Elysée avec un programme limité, en la matière, à prôner “la publication par les entreprises d’un ratio d’équité mesurant l’écart de rémunération entre le dirigeant et les salariés”. Tant qu’on se contentera de les “mesurer”, les salaires démentiels auront un bel avenir. Greed is good.