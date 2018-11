Macronie : c'est l'ancien monde, en pire

Contre les "gilets jaunes", l'exécutif brandit des slogans usagés :

D'habitude leur petit ton supérieur sonne faux, mais ce matin le gouvernement et ses LREM étaient inaudibles. Mme Borne à France Info contenait mal son irritation : une partie du peuple français venait de démériter aux yeux de l'école Polytechnique. Edouard Philippe bredouillait chez Delahousse : ayant "entendu" les gilets jaunes, il repoussait leurs demandes parce qu'il faut "conduire la France là où elle doit être conduite".

Où la Macronie a-t-elle mission de nous "conduire" ? De qui (ou de quoi) tient-elle cette mission ? Et d'où viennent les cafouillages contradictoires dans lesquels elle s'enferme ?



Un an et demi d'action de l'exécutif répondent à ces questions. Le premier souci de l'Elysée fut de mettre en oeuvre – quoi qu'en dise le président – le dogme du "ruissellement" (trickle-down) par les cadeaux fiscaux à la classe la plus riche, déguisés en "libération de l'investissement" alors qu'ils n'engendrent pas d'investissements dans l'économie réelle. Ce péché originel du macronisme, par lequel il avoue sa vraie nature, est la malédiction du quinquennat. Comment demander ensuite des efforts au Français moyen ? surtout si ces efforts lui paraissent excessifs et injustes, pour différentes raisons objectives ?



Quant aux improvisations cassant la prétendue cohérence de l'exécutif, c'est la fatalité des gouvernements qui perdent la main. Ils s'évertuent à compenser secondairement, de ci de là, par des bricolages de Bercy, les effets nocifs de leurs décisions principales... Ces jours-ci les ministres répètent en choeur que malgré les hausses de taxes le pouvoir d'achat va remonter (grâce à des micro-mesures déjà démenties dans les faits). Ils continuent même à jurer que les taxes sont "écologiques" quand tout le monde sait que l'argent servira à boucher les voies d'eau dans le budget de l'Etat ; voies d'eau ouvertes notamment par les cadeaux fiscaux aux plus riches, etc.



Face à ce spectacle, une colère indiscutablement populaire commence à s'exprimer. L'exécutif se replie alors sur la paléo-recette consistant à faire dire par des journalistes – on le lit dans les dépêches de ce matin – que cette colère est "raciste", "islamophobe" etc (pourquoi pas "homophobe" et "antisémite" ?) ; leitmotive sur lesquels mise M. Macron pour sa campagne des européennes. Personne n'est dupe, toutes les télévisions ayant montré hier que les gilets jaunes sont de simples Français moyens et n'en veulent qu'à M.Macron, non par pulsion extrémiste mais par indignation sociale et angoisse des fins de mois. C'est tragiquement simple.



On dira : "en se révoltant pour la bagnole, on tourne le dos à l'urgence environnementale et climatique". C'est vrai en gros, vu de loin et de façon très globale. Mais si les régimes successifs (celui-ci pire que les précédents) avaient soutenu et développé les transports en commun de proximité au lieu de fermer les petites lignes SNCF et d'abandonner les réseaux de cars à la seule rentabilité commerciale, qui abandonne les zones défavorisées, l'angoisse d'une partie des manifestants n'existerait pas. D'autre part, la politique anti-environnementale de l'exécutif, dans de nombreux domaines graves, devrait lui interdire d'invoquer aujourd'hui l'écologie pour faire passer sa taxe ! Si M. Macron persiste dans cette comédie un peu trop visible, sa cote va tomber au-dessous des 25 %.