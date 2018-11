1914-1918 sans le "bourrage de crânes"

Quelques réalités historiques dérangeantes :



...dont ne parleront ni M. Macron ni aucun politico-médiatique :

► Comment Philippe Pétain est-il devenu "le Vainqueur de Verdun" alors qu'il n'y a commandé que pendant deux mois, du 25 février au 1er mai 1916 : juste le temps d'organiser la défense et la logistique ? Pendant les sept mois de bataille qui vont suivre le départ de Pétain, et notamment pour la victoire décisive des 11-12 juillet 1916 sur l'offensive Falkenhayn, le chef à Verdun est Robert Nivelle. Ce dernier "a repris tout le terrain que les Allemands avaient gagné entre janvier et juin 1916, les ramenant à leur position de départ. A la fin de l'année, dans l'opinion française, c'est donc Nivelle qui est considéré comme le vainqueur de Verdun", explique l'historien Jean-Yves Le Naour. C'est pourquoi Nivelle succède à Joffre comme commandant en chef des armées : ce qui se soldera par le désastre de 1917 au Chemin des Dames... Nivelle devenu "le boucher" étant destitué en mai 1917, son rival Pétain est nommé commandant en chef après avoir été substitué à Nivelle dans le rôle officiel et rétrospectif de "vainqueur de Verdun" : il s'agit de faire oublier le Chemin des Dames et les mutineries. Ainsi la gloire de Pétain est "largement construite politiquement", constate Le Naour.

Nivelle à Verdun

► La part "des nationalismes", comme dit M. Macron, fut moins grande qu'on ne le croit dans le déclenchement de la guerre. L'économie et les stratégies industrielles et commerciales des Etats ont joué un rôle déterminant. "Beaucoup pensent encore que la France s'est engagée pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Non : la guerre résulte avant tout de rivalités impérialistes, de conflits coloniaux. L'étincelle provient des Balkans et des manigances russes dans cette région", souligne l'historien Rémy Cazals. La Russie tsariste avait besoin de débouchés maritimes... "La France s'est laissée entraîner dans cette guerre par la Russie, ce que Jaurès n'arrêtait pas de dénoncer" : et pour qu'elle s'y laisse entraîner plus vite, l'ambassadeur du tsar à Paris, Alexandre Petrovitch Izvolsky,distribuait des enveloppes pleines de billets de banque aux rédacteurs en chef de la presse française ; utilisation imprévue des fonds levés par le célèbre Emprunt Russe. On estime à Moscou qu'Izvolsky manipula Villain, l'assassin de Jaurès. Le 3 août 1914, quand l'Allemagne déclare la guerre à la France, l'ambassadeur russe s'exclame en public : "C'est ma guerre !"



Alexandre Izvolsky