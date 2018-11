Macron : gaffeur par milieu professionnel

Verdun : projet (abandonné) de statue équestre à Pétain La bourde Pétain après les cafouillages "bibi"... Sans le vouloir, M. Macron montre l'abîme qui sépare la mentalité de son microcosme (la haute finance) et les inquiétudes concrètes des populations :

Une balourdise verbale du président de la République et nos médias s'enfièvrent : "ah, ah, a-t-il voulu réhabiliter Pétain ?" C'est évidemment impensable : d'autant que M. Macron joue la future campagne des européennes sur la "lutte contre l'extrême droite" (qu'il appelle aussi "populisme", croyant les deux notions synonymes). Ce qui s'est passé à Maubeuge montre – une fois de plus – que M. Macron et son cercle fonctionnent en circuit fermé et n'ont de contact qu'avec la seule réalité consistante à leurs yeux : le monde financier, avec son écrasant mépris envers les gens.

S'ils avaient le moindre sens politique, Macron et les siens éviteraient le calamiteux "en-même-temps" qui devient la malédiction du quinquennat. Ainsi, M. Macron aime les symboles et les poses nobles : il ira donc sur les hauts lieux de 14-18 ; mais "en-même-temps", il y rencontrera les élus et les citoyens pour parler budgets et fins de mois. L'Elysée espère sans doute que la grande ombre de 14-18 tempèrera la colère des gens... Résultat inévitable : le reportage de cette colère envahit les chaînes d'info, évinçant la Vision d'Histoire. Raté ! Il ne fallait pas mélanger les deux sujets. On ne va pas sur la Voie Sacrée déclarer : "les carburants c'est pas bibi".



Et de mal en pis. L'Histoire revient à l'avant-scène, mais pour désarçonner M. Macron. Par sa propre faute... C'est le piège Pétain, où le président de la République se prend pour un historien (comme beaucoup de gens aujourd'hui) alors qu'il ne l'est pas (eux non plus). À l'étape de Maubeuge, au lieu de se souvenir qu'il est le chef de l'Etat et qu'il doit tenir compte de toute l'histoire contemporaine s'il ne veut pas blesser les uns ou les autres, il se met à dire inopportunément ce que tout le monde sait : que le Pétain de 1917 n'est pas celui de 1940 ; il semble alors vouloir rendre hommage à Pétain en même temps qu'à Foch, Lyautey, Fayolle, Maunoury et Franchet d'Espérey. Résultat, là aussi inévitable : l'indignation de ceux qui rappellent que le verdict de 1945 destituait Pétain de son rang de maréchal et le vouait à l'opprobre imprescriptible !



M. Macron aurait pu éviter cette bourde majeure en prenant conseil de personnes ayant un peu de substance. Elles lui auraient suggéré de mettre sur pied un hommage global au "peuple de 14-18", en érigeant en archétypes un choix de combattants et de civils exemplaires... Cette cérémonie aurait été inédite, émouvante sans anachronisme, et politique au sens fort du terme...

Mais l'idée concrète de peuple est étrangère aux gens comme M. Macron et son cercle, qui ne connaissent que l'individu postmoderne – et n'avaient qu'un souci : rendre la commémoration aussi abstraite que possible afin de ne pas irriter les Allemands. C'est ainsi notamment qu'il fut décidé de démilitariser le centenaire, en assignant à l'armée une réunion quasiment à huis-clos, entre généraux : le fameux hommage des Invalides, occasion de la bourde macronienne. Car les généraux, pensant peut-être que ça ne fâcherait pas les Allemands, avaient inscrit Pétain sur la liste des Invalides dans sa première formule... D'où la question posée à M. Macron à Maubeuge, et sa réponse rendue désastreuse par sa manie d'expliquer (sur un ton de prof agacé) ce qu'il ne connaît en réalité pas très bien.



M. Macron finit par collectionner les faux pas, certains étant gravement spectaculaires. Dès qu'il sort de son palais pour rencontrer des Français, quelque chose de plus fort que lui le pousse à leur dire des incongruités. C'est une question de milieu professionnel : cet homme a un regard de technocrate financier sur des populations dont il ne devrait pas avoir à se soucier si la société était bien faite ; il lui faut donc la refaire et il s'emploie – ou croit s'y employer. On peut penser que ça ne durera pas.