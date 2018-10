Fracas au Brésil, fantasmes en France

Son gouvernement comportera un financier ultralibéral et “plusieurs généraux“ (liés aux industries)... L’élection imminente de Bolsonaro – soutenu notamment par des “chrétiens” formatés – n’est pas sans quelques échos bizarres dans l’Hexagone :





► Il ne cache pas leurs noms : se voyant comme “élu d’avance” dimanche, Jaïr Bolsonaro dit vouloir donner un ministère géant (Economie + Finances + Industrie + Commerce + Plan) à l’ultralibéral Paulo Guedes, formé aux USA à l’école friedmannienne et dont le programme consiste à tout privatiser. Quant aux Transports et à l’Environnement, ils pourraient aller au général Oswaldo Ferreira qui dit regretter les années 1970 : “quand il n’y avait pas d’agence environnementale pour emmerder le monde”... Comparé à ça, Trump passerait pour un social-écolo.

D’où l’enthousiasme de la droite dure transatlantique : y compris nos autoproclamés “réacs” ennemis de l’auteur de Laudato Si’, qui étrennaient la semaine dernière un nouveau slogan : “Le pape est le chef de l’Eglise, il n’est pas mon chef de section !”. Comme si le chef de l’Eglise n’était pas Jésus-Christ. Et comme si la foi au Christ (y compris ses effets sociaux) était un caporalisme…

Car la bolsonaromania de nos réacs a aussi une cause “religieuse”. Elle vient de l’une des composantes du tripode bolsonariste au Brésil : “Bœuf–Balles–Bible”. Le Bœuf, c’est l’agro-industrie maîtresse du pays. Les Balles, c’est l’industrie des armes à feu dont Bolsonaro est l’homme-lige. La Bible, ce sont de richissimes sectes “chrétiennes” comme l’Eglise universelle du Royaume de Dieu dont le vieux gourou Edir Macedo (patron d’une des principales chaînes TV du Brésil) fut poursuivi pour blanchiment de fonds mais amnistié par Lula… et qui soutient aujourd'hui Bolsonaro, lequel promet aux sectes de nouveaux avantages financiers.

La plupart de ces pasteurs “chrétiens” enjoignent donc à leurs fidèles de voter pour Bolsonaro, qui a chez eux 35 points d’avance sur le candidat de gauche.

Au Brésil comme aux USA, le soutien de ”religieux” aux droites dures ultralibérales a l’argent pour infrastructure. Mais il invoque la religion, réduite à “l’anticommunisme” (comme si la gauche brésilienne était communiste) et à une morale hypnotisée par le sexuel – sauf lorsqu’on parle de Bolsonaro dont il convient d’oublier qu’il fut marié trois fois, au mépris de la parole de Jésus dans l’Evangile sur l’indissolubilité du conjugal… Il est vrai que le futur président du Brésil s’est refait une virginité en se faisant rebaptiser par un pasteur néochrétien : ce qui fait de lui un apostat au regard du catholicisme, mais lui vaut la jubilation des collines éternelles et la majorité au second tour : hallelujah.

En quoi cette fantasmagorie “religieuse” a-t-elle un écho chez nous ? Depuis vingt ans, le dynamisme de la religiosité néo-chrétienne a fait école au Brésil dans une aile du clergé et des militants catholiques ; aile qui, à son tour, a séduit une fraction catholique dans des diocèses français. Ainsi le glissement des néo-chrétiens brésiliens à l’extrême droite a entraîné (dans une moindre mesure) celui d’une partie des catholiques du Brésil, et par ricochet celui de leurs épigones parmi les catholiques de France. Lesquels, en, outre, avaient souvent leurs propres mobiles de dérapage... C’est ainsi que de bonnes gens qui se croyaient dévoués à témoigner du Christ, se retrouvent aujourd’hui dans l’impasse d’une politisation extrémiste. Et en porte-à-faux par rapport à l’Eglise catholique.