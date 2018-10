Macron, nouvelle étape de la déconstruction du politique

...commémore quand même la fondation de la Ve République :

Etrange coïncidence : au moment où l’on célèbre le 60e anniversaire de la Ve République, la “fonction présidentielle” prétendument restaurée par M. Macron continue à s’effilocher comme elle le fait depuis près d'un demi-siècle. La démission-mutinerie de Collomb vient après la démission-scandale de Hulot, la bouffonnerie Benalla et l’étalage d’incompétences du bloc REM [1], sans oublier les comportements bizarres de Macron lui-même. Ces signes de morbidité semblent montrer que le macronisme, prétendue disruption, n’est qu’une étape supplémentaire de l’agonie du politique.

Le politique agonise parce qu’il l’a bien voulu. Il était en principe le garant du bien commun : ce qui incluait à la fois le destin géopolitique du pays et son pacte social… Or, constate [2] Richard Kozul-Wright qui est l'un directeur de la CNUCED (Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement),

« …depuis quarante ans, un mélange d’illusionnisme financier, de pouvoir débridé des grandes sociétés et d’austérité économique a mis en pièces le contrat social apparu après la Seconde Guerre mondiale et l’a remplacé par un ensemble différent de règles, de normes et de politiques aux niveaux national, régional et international. Cela a permis au capital – matériel ou immatériel, de court ou long terme, industriel ou financier – d’échapper à la supervision réglementaire, d’étendre son périmètre à de nouveaux secteurs lucratifs et de restreindre l’influence des responsables publics sur la conduite des affaires. »

Résultat : les “gouvernants” n’ont plus les outils permettant de gouverner ! C’est particulièrement net dans l’Union européenne où les Etats n’ont plus en main la monnaie ni le budget, devenus instruments des nouvelles règles et normes imposées par la machinerie néolibérale globale – dont Bruxelles n’est qu’un échelon. Règles et normes enveloppées dans le discours du libre-échange camouflant la circulation incontrôlée des capitaux (qui prépare une nouvelle crise systémique, mais c’est un autre problème).

Le macronisme n’est qu’un symptôme de tout cela. En coulisses il est l'outil de la finance. En scène il est “le discours un peu facile de ceux qui s’engagent à ne laisser personne de côté tout en appelant à la bonne volonté des entreprises ou à la part d’ange [3] des super-nantis” : “dérobade pour éviter tout débat sérieux sur les causes véritables de l’aggravation des inégalités, de l’endettement et de l’insécurité”.[2]

Rien n’obligeait les dirigeants politiques des années 1990 à saborder leurs responsabilités pour se soumettre aux banques et aux multinationales : soumission dont la “construction européenne” est devenue l’un des noms régionaux...

Mais ils l’ont fait ! Dès lors la Constitution de 1958 se vidait de son sens, triturée pendant trente ans pour perdre toujours plus de contenu sous la pression du Conseil dit constitutionnel et dans la connivence des présidents successifs.

Comment s’étonner qu’aujourd’hui les sondages reflètent cette débâcle ? Ils disent deux choses complémentaires. Dans l’enquête YouGov (Huffington Post), les Français saluent rétrospectivement De Gaulle, seul (avec 65 %) à dépasser la majorité en opinions favorables. Mais dans l’enquête Odoxa (Figaro), 62 % se disent favorables à une VIe République : ils jugent la Ve inefficace, “loin des gens”, et ils critiquent l’élection présidentielle devenue quinquennale qui rend les politiciens “un peu fous”.

Comparez les deux sondages : entre la défunte république gaullienne – rétrospectivement estimée des Français – et la république Chirac-Sarkozy-Hollande-Macron, quelle différence ? Celle-ci : la seconde est de plus en plus vide sur le plan politique (ça se voit), et de plus en plus injuste sur le plan social (les gens le ressentent, sauf la part la plus bourgeoise de l’électorat Macron).

Rien d’étonnant à ce qu’une majorité de Français souhaitent que l’on passe à autre chose, sans savoir très bien quoi.

[1] Commerciaux pris de désarroi devant les questions politiques, nombre d'entre eux ne viennent même plus en séance.



[2] Le Monde économie-entreprises, 28/09.

[3] Dans le langage des chais : la partie d’un volume d’alcool qui s’évapore pendant son vieillissement en fût. Désigne ici la part des cadeaux fiscaux aux super-riches dont ceux-ci sont censés faire bénéficier le reste de la société. C’est la théorie du ruissellement (trickle-down), principale imposture de l’idéologie libérale “jamais vérifiée nulle part” selon l’expression du pape François dans Evangelii gaudium.