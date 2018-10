Qui cherche querelle au "synode des jeunes" ?

Elle échoue dans le reste du monde catholique, mais l'opération US continue contre le pape. Qu'est-ce qui gêne tellement l'archevêque de Philadelphie (74 ans) dans le synode qui se réunit à Rome ?

Le “synode des évêques sur la jeunesse, la foi et le discernement des vocations” se tient au Vatican du 3 au 28 octobre sous la présidence du pape, avec la participation de jeunes venus du monde entier. Objectif : encourager le rôle de la jeunesse dans l’Eglise catholique et faire face aux problèmes de l’avenir catholique – en lien avec “les espoirs et les nécessités de l’humanité”, selon la formule du pape. Il s’agit, souligne François, “de garder un œil sur les racines de l’Eglise et de maintenir ses enseignements essentiels, mais aussi de trouver les moyens créatifs de partager ces enseignements, et de réfléchir à la façon dont l’Evangile répond aux questions des gens d’aujourd’hui”.

Le document de base [1] ou Instrumentum laboris (“IL”) de ce synode est issu des avis des évêques du monde, des ordres religieux, des organisations catholiques et du groupe de travail de 300 jeunes (16-29 ans) réunis à Rome en mars par le pape. Participeront aussi aux débats du synode des collaborateurs et observateurs, dont une trentaine des femmes.

Le pape l’a dit en mars au groupe de travail des 16-29 ans, “les jeunes sont ceux qui peuvent aider l’Eglise à se libérer de la logique de l’on-a-toujours-fait-ainsi” : ce “doux poison qui tranquillise le cœur et nous laisse anesthésiés au point de ne plus pouvoir marcher”.

Cette démarche exige de faire confiance aux jeunes, de les impliquer dans les processus de décision et de leur donner des responsabilités réelles au niveau paroissial, diocésain, national et international : changement qui fera partie de la transformation de l’Eglise annoncée par la Lettre du pape François au peuple de Dieu (20 août, cf. ici note d’hier).

Cette perspective de transformation révulse les milieux immobilistes : ceux qui ont inspiré et orchestré l’opération Vigano en août dernier, qui tentent de mutiner des catholiques chinois contre le Saint-Siège, et qui sont prêts à tout pour entraver l’action du “socialist pope”.

Parmi les quasi-schismatiques entourant l’ex-nonce Vigano, on trouve principalement Mgr Charles Chaput. Premier archevêque de Philadelphie depuis un siècle à ne pas avoir été fait cardinal, cet homme de 74 ans (au piètre bilan pastoral) déteste le programme ecclésial de François. Devant – par fonction – prendre part à ce synode ouvert aux jeunes, Mgr Chaput en ressentait des brûlures d’estomac depuis six mois. Fin août, en coordination avec le coup Vigano, Mgr Chaput enjoignait à François d’annuler le synode “ou d’en changer le sujet” : à l’entendre, un pape auquel un monsignor enjoint de démissionner ne peut décemment présider un synode sur l’avenir de l’Eglise ; quant aux évêques du reste du monde, aucun d’entre eux n’est plus crédible pour parler aux jeunes – puisque la Pennsylvanie, diocèse de Mgr Chaput, est au premier plan du scandale pédophile.

D’où l’ironie de l’analyste Michael Sean Winters dans le National Catholic Reporter : “Après tout nous sommes les Américains : le monde et l’Eglise ne tournent-il pas autour de nous ?”

Désireux d’empêcher ce synode de réforme, Mgr Chaput déclenche alors (comme son ami Vigano) un esclandre médiatique. Sur le site des intellos conservateurs First Things, il publie des “pensées sur l‘Instrumentum laboris” [alias IL], attribuées à “un théologien nord-américain respecté”. Mgr Chaput ne précise pas de qui ce théologien est respecté, mais on s’en fait vite une idée : ses “pensées” reflètent le juridisme et la crispation théoricienne d’un certain catholicisme du XIXe siècle.

► Ce texte accuse d’abord l’IL de “naturalisme”. Incompréhensible du commun des mortels mais familier aux chicaneurs à l’ancienne, ce grief permet de condamner toute prise en compte d’éléments socio-culturels dans la réflexion catholique – et ainsi de se débarrasser des réalités. C’est très confortable, même si cela conduit à rejeter Vatican II (Gaudium et spes) : mais rejeter le concile est en vogue chez les conservateurs de 2018, qui prennent De Mattei pour un historien fiable.

► Le texte reproche à l’IL de préconiser “le dialogue” avec les gens : ce qui serait renoncer à “posséder la vérité”. Encore plus grossier que le précédent, ce grief-là consiste à croire que les évêques ne devraient pas dialoguer mais brandir leur “autorité” ! C’est un très vieux leitmotiv intégriste qui remonte aux polémiques ultra des années 1860… Mais comme Mgr Chaput affirme ailleurs (croyant gêner indirectement le pape) que les évêques ne sont plus crédibles à cause du scandale pédophile, on mesure l’incohérence des conservateurs de 2018.

► Le texte accuse l’IL de professer “une conception relativiste de la vocation”. Ce troisième grief vient de la guerre des conservateurs contre Amoris laetitia, qui prend en compte le rôle de la conscience dans les décisions humaines… C’est pourtant ce que faisait la tradition catholique en théologie morale – jusqu’au dessèchement du juridisme, sur lequel campent aujourd’hui les Burke, les Chaput et les Vigano, chefs de meute de réacs occidentaux ignorant l’Evangile.

Étroitesse d’esprit, fantasmes théoriciens et refus du réel, c’est l’intégrisme tel qu’on l’a vu depuis la Belle Epoque : rien d’étonnant à ce qu’il trouve inavalable un synode consacré aux jeunes et aux réalités.

[1] https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/copie-sy...