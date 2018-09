Vers la Réforme catholique : étudions la lettre du pape

La lettre du pape à un milliard deux cent millions de catholiques (20 août) est un grand acte de gouvernement. Dans cette version francophone parue chez Salvator, le texte de la lettre à tous – suivi de la lettre aux catholiques chiliens (31 mai) et de deux postfaces remarquables, par le P. Forestier et la théologienne Brigitte Cholvy :

Chacun de vous a déjà dû prendre connaissance de la Lettre du pape François au peuple de Dieu, inédite dans sa forme et révolutionnaire dans son fond. Cette lettre est d'une importance historique.

Devant le mystère d'iniquité qu'est le crime de prêtres et le long silence de leur hiérarchie, François rappelle la force obligatoire des mesures et prescriptions déjà adoptées par l'Eglise (notamment la pleine coopération des évêques avec la justice laïque : "marcher dans la vérité en soutenant toutes les médiations judiciaires")... Puis il procède à l'autocritique positive de l'institution ecclésiale. Rattachant les crimes d'abus et leur couverture à ce qu'il nomme "le cléricalisme" (détournement de pouvoirs et trahison de l'Evangile), il appelle l'ensemble du peuple de Dieu – clercs et laïcs – à s'engager dans une réforme radicale : une "saine et effective transformation". Celle-ci doit commencer par nos propres styles de vie, selon les peuples et les latitudes, pour s'étendre à la totalité de l'Eglise et à ses relations avec la société.

En profondeur, il s'agit, dit-il, de rendre "transparente" notre vocation de chrétiens : "être le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain".

Cette dernière phrase est une citation de la constitution dogmatique Lumen Gentium du concile Vatican II... Le moins qu'on puisse dire est que cette "transparence" évangélique est obscurcie aujourd'hui par le scandale mondial de la pédophilie [1] ! D'où les pistes de réflexion ouvertes, dans la plaquette Salvator, par deux professeurs du Theologicum de la Catho à Paris : le P. Luc Forestier (directeur) et Brigitte Cholvy, théologienne laïque mariée.

Selon le P. Forestier, "le silence systémique [de la hiérarchie dans les affaires d'abus] a non seulement protégé les coupables, mais a aussi empêché l'Eglise d'être signe, et encore moins moyen, du salut que Dieu veut pour toute l'humanité" : notamment dans le domaine économique, social et environnemental – et en profondeur dans le domaine du témoignage évangélique (véritable nom de l'évangélisation).

"La situation présente d'abus et de dissimulation, écrit pour sa part Brigitte Cholvy, semble placer l'Eglise catholique à des années-lumière [d'une] fonction de laboratoire capable de discerner et d'annoncer la marque trinitaire de toute réalité".

Mais un chrétien ne renonce pas à l'espérance. Les catholiques pourront "assumer la tragédie du temps présent" par ce que le pape nomme – depuis le début de son pontificat – "la conversion radicale" : "une autre manière d'être chrétien", dit Brigitte Cholvy. Que l'Evangile soit reflété par toutes les activités, toutes les communautés paroissiales, tous les pasteurs, tous les théologiens, et d'abord par les structures centrales de l'Eglise ! Que tous nous osions "sortir de soi" : risquer, "chercher ceux qui sont loin", disait déjà le pape dans Evangelii gaudium... Il y disait aussi préférer "une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une Eglise malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités" [2]. La conversion pour nous, catholiques des pays riches, c'est d'abord de sortir de la "complicité confortable et muette" de ceux qui n'écoutent pas la question de Dieu à Caïn : "Où est ton frère" ?

Et pour cela, une Eglise "élitiste et cléricaliste, hautaine en même temps que repliée sur elle-même" (ce qui explique notamment le long silence d'évêques sur des crimes) doit se transformer en "Eglise se recevant comme saint peuple fidèle marqué de l'onction de l'Esprit du Ressuscité", ne craignant donc plus "la rencontre des autres et du monde".



"Nous n'en sommes qu'au tout début de cette nécessaire transformation ecclésiale", souligne le P. Forestier. Transformation à laquelle nous sommes tous appelés à oeuvrer "de façon diversifiée", au titre des responsabilités incombant au peuple de Dieu. L'Eglise est perpétuellement à réformer pour se réajuster à l'Evangile : "il y va de la cohérence même de la vie à la suite de Jésus-Christ", dans un discernement auquel nous avons à participer – et dont les deux lettres du pape indiquent "les raisons et les moyens, en ouvrant sur les décisions qui restent à prendre". Rompre avec le cléricalisme, qui s'enivre d'élitisme et "comprend l'Eglise comme un club"... Rompre avec le "fonctionnement en petits cercles", mirage propre aux groupes chrétiens "qui risquent de se sentir supérieurs aux autres"... Vivifier la pratique des synodes en y appelant tous les baptisés, "que des voix jamais écoutées soient entendues et prises au sérieux"...



"Le chantier ouvert à propos des abus aura de nombreuses conséquences dans d'autres domaines comme l'attention aux migrants, les défis écologiques et le mode de présence de l'Eglise dans nos sociétés fragilisées", conclut le P. Forestier.

En avant pour la Réforme catholique !

► Lettre du pape François à tout le peuple de Dieu – Lettre au peuple de Dieu en marche au Chili – Commentaires de Brigitte Cholvy et Luc Forestier (Theologicum, Institut catholique de Paris) – éd. Salvator, 83 p., 6,90 €.

[1] Que mes amis cathos-waouh me pardonnent ce rappel à la réalité. Les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas tous solubles dans la louange...

[2] C'est pour ce genre de déclarations que le pape est criblé de flèches empoisonnées par les conservateurs.