La secte Burke-Bannon envoie des agitateurs en Chine contre le pape

Raymond Leo Burke, l'Iznogoud du Tibre Je republie ici les informations de Philippe de Visieux (connaisseur du terrain chinois) sur l'affaire de l'accord Vatican-Pékin... dont les ultras tentent de se faire une arme pour une nouvelle attaque contre le pape.





<< En relation avec l'accord sino-vatican, le bien de l'Église universelle est en effet la seule préoccupation du pape. Quoi qu'en disent les aigris, le Saint-Siège a obtenu hier la reconnaissance de celui-ci par l'État chinois comme organe suprême de gouvernement de l'Église, dans la mesure où Pékin lui accorde désormais un rôle dans la nomination des évêques. En cela, l'accord est historique. Depuis hier, comme le rappelait le cardinal Parolin, tous les évêques chinois sont en communion avec Rome : du jamais vu depuis soixante-dix ans.

Il reste des gens qui refusent de soutenir les efforts du pape en vue d'empêcher la création d'une Église "sinicane", comme le fut l'Église anglicane schismatique ou comme faillit l'être l'Église gallicane. Ces commentateurs, tels George Weigel, en sont à affirmer que "la diplomatie du Vatican repose sur [...] des fantasmes italianisants selon lesquels le Saint-Siège du XXIe siècle peut administrer ses relations internationales comme si nous étions en 1815 –lorsque le cardinal Ercole Consalvi, chef de la diplomatie du pape Pie VII, était un acteur éminent du Congrès de Vienne"...

Non, M. Weigel, le Siège apostolique ne cherche qu'à assurer l'unité de l'Église du Christ !

<< Le cardinal Zen est une voix respectée qui mérite d'être écoutée. Ce qu'il dit n'a pas été ignoré par le pape, qui l'a très certainement pris en considération dans sa décision finale. Mais que proposait Zen ? Le statu quo, qui sans mauvais jeu de mots était tout sauf zen pour les fidèles chinois non affiliés à l'association patriotique. Or, la mainmise du pouvoir est telle sur la société chinoise qu'il n'est pas réaliste pour nos frères en Christ de continuer à risquer leur liberté et parfois leur vie, au prix d'une division de l'Église rendant difficile toute tentative d'évangélisation (alors que les protestants évangéliques sont très actifs).

Le pape a donc eu raison de choisir le dialogue : il ne sera pas simple mais il permettra au Siège apostolique, dans un premier temps, d'exercer un droit de regard sur tous les candidats à l'épiscopat. Il est nécessaire que l'Église universelle (et non la seule association patriotique) dispose d'un statut reconnu par les autorités chinoises : les nombreux prêtres MEP que j'ai pu rencontrer à Taïwan se rendaient sur le continent en civil, sans devoir jamais décliner leur affiliation religieuse. Le dialogue permettra à la confiance de s'établir de part et d'autre.

C'était à prévoir : Guénois reprend les arguments du clan conservateur qui considère que l'accord avec la Chine est un mauvais accord. Sauf que les termes de l'accord n'ont pas été rendus publics... Ces gens ne s'appuient donc sur rien de concret pour affirmer que l'action du pape « revient à conduire le troupeau dans la bouche des loups ».

Capituler, n'est-ce pas plutôt laisser l'Église chinoise sans réelle possibilité d'évangélisation, alors que les protestants sont déjà presque dix fois plus nombreux ?

Quinze jours après avoir dépeint le pape couvrant des abus sexuels, le voici décrit sacrifiant à Xi Jinping les chrétiens chinois persécutés depuis des générations.

Le cardinal Zen préfère une absence d'accord à un mauvais accord ? Mais une absence d'accord, cela signifie une Église sinicane dans dix ans et des persécutions sans fin contre les catholiques fidèles au pape. Avec à la clef zéro évangélisation.

Le pape François a signé parce que pour la première fois, les autorités chinoises reconnaissent un rôle au Saint-Siège ; ne serait-ce que pour cette seule raison, on ne peut parler de "mauvais accord". >>







Le point de vue du père Benoît Vermander s.j. sur l'accord entre le Saint-Siège et la Chine populaire

Le père Vermander vit depuis dix ans à Shanghaï où il enseigne la philosophie à l'université Fudan ; il vit dans le monde chinois depuis plus de vingt ans et a acquis une bonne connaissance de la vie de l’Église de part et d'autre du détroit.

L'entretien est particulièrement intéressant en ce qui concerne deux points :

► Concernant les critiques émises par le cardinal Zen, le père Vermander estime que l'"inquiétude [du prélat] est compréhensible" mais que les successeurs de Zen à Hong Kong ont tous les deux apporté leur plein et entier soutien à l'accord. Zen est par ailleurs "loin d'être populaire chez tous les évêques chinois" ; c'est donc "une voix parmi d'autres". Même si l'accord, comme tout accord, "représente un risque", il était indispensable car, si un schisme a pu être évité pendant soixante-dix ans, rien ne dit qu'il peut l'être indéfiniment, d'où l'absolue nécessité de "rassembler les évêques chinois" au plus vite ;

► Surtout - et ceci n'a à ma connaissance pas été rapporté jusqu'à présent -, le clan conservateur bergogliophobe entend à présent user de la question chinoise dans son opposition au pape. Après les Dubia, l'Ordre de Malte, la Filiale Supplique, la Corrrectio Filialis, l'opération Vigano, l'institut Dignitatis Humanae : voici... la Chine !

Je cite le père Vermander (verbatim) : "il y aura effectivement des franges de l’Église et, soyons honnêtes, largement inspirées par des agents extérieurs parce que, je vais être très brutal, toutes les franges de l’Église hostiles délibérément [à] François – c'est sur la place publique n'est-ce pas... au moins depuis août dernier et bien avant –, se précipitent en Chine pour attiser les divisions. Je le dis franchement. C'est le cas. Je vois des étrangers venir à Shanghaï pour dire aux catholiques chinois tout le mal possible du pape. Si vous trouvez que c'est une politique catholique, moi pas ! Donc le plus difficile est à faire. Mais il ne peut pas ne pas être fait."

Des étrangers en Chine disant du mal du Saint-Père... Ce ne peut pas être Zen, qui n'est pas "étranger" et qui a affirmé qu'il ne s'érigerait pas en opposant au pape. Qui donc, sinon la mouvance des Raymond "BreitBart" Burke, Bannon et consorts ?...

Avec cette conclusion : "Cet accord était nécessaire, indispensable, mais le plus dur commence. [...] Il va falloir s'apprivoiser mutuellement." >>

À suivre…