Le débat public et le devoir des catholiques...

...alors que le Comité national d'éthique rend son avis sur la révision des lois de bioéthique. Instauration d'une filiation sans père, dans la logique de l'hyper-individualisme néolibéral ? Ma chronique sur Radio Espérance (Auvergne/Rhône-Alpes) :



<< Avant la révision des lois de bioéthique, les évêques français publient un document de 112 pages, solide et clair, qui fait comprendre le bon sens de leurs arguments contre ce que l’on appelle improprement « la PMA pour toutes ». Si la loi autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour les femmes célibataires et les couples de femmes, non plus pour remédier à un problème physiologique mais pour satisfaire ce qu’on appelle improprement « le droit à l’enfant »… alors ce qui est menacé c’est le droit de l’enfant à avoir un père, et l’existence même de toute filiation – sans laquelle aucune société n’existe, et sans laquelle l’équilibre psychique de la personne devient difficile.

Donc les évêques ici ne parlent pas au nom “de leurs dogmes”, contrairement à ce qu’on entend dire. Sur ce terrain sociétal, ils interviennent au nom du bien de tous : croyants et incroyants, Français de souche et nouveaux citoyens, etc. Ce qui est en cause, ce ne sont pas des opinions : ce sont les fondamentaux de la condition humaine, et l’Eglise catholique fait simplement son devoir en participant à leur défense contre une mode idéologique. Et face à de puissants intérêts commerciaux… Car n’oublions pas l’aspect économique, qui joue un rôle-clé dans l’installation de ce qu’on appelle “les nouvelles mœurs”, produit dérivé de l’individualisme ultralibéral…

On dira : cette intervention de l’Eglise tombe en un moment mauvais pour elle, alors qu’un bilan de forfaits de prêtres et de silences d’évêques ébranle massivement ce qui restait d’autorité morale à l’Eglise dans les pays riches.

C’est vrai. Mais ça ne change rien au devoir catholique de protester contre l’idéologie et les intérêts dont je parlais à l’instant à propos de la révision des lois de bioéthique. Entre, d’une part, l’horreur de la pédophilie qui interpelle la conscience de l’Eglise-institution, et, d’autre part, le devoir de parler sur une question touchant le domaine sexuel, il y a une terrible contradiction ? Oui. Mais nous devons assumer cette contradiction. Au risque de se faire traiter de cinglés et d’hypocrites… C’est le martyre que subissent déjà d’excellents prêtres, qui l’assument dans la souffrance et paient ainsi pour les crimes des autres. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Et le Christ nous a prévenus dès l’origine que non seulement ce ne serait pas confortable, mais que cela pouvait nous mettre dans des situations éprouvantes. Voire crucifiantes : il le dit à saint Pierre à la fin de l’évangile selon Jean, “on te mènera où tu ne voudrais pas aller”. >>

Radio Espérance , 24/09