L'Eglise condamne radicalement la peine de mort

...et s'attire une fois de plus l'acrimonie de sites ultras :

Inutile de dire que les sites "conservateurs" sont vent debout – une fois de plus – contre le pape François et la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui viennent de promulguer une condamnation radicale de la peine de mort ! Contre "le laxiste Bergoglio", les passéistes invoquent ainsi "les gloires des Croisades", "l'insurrection vendéenne de 1793", "l'ordre du jour du général de Castelnau" en 1916 ("non nobis, Domine..."), etc.

Deux points essentiels échappent à ces sites plus "cathos" que l'Eglise :

1. Ils comparent des choses disparates. La légitime défense d'un peuple envahi militairement (le nôtre ou un peuple allié) n'est aucunement du même ordre que la condamnation d'un individu par une cour d'assises. Quant à la prétendue portée "dissuasive" de la peine de mort, c'est une idée qui n'a jamais été vérifiée dans les faits. De nombreux juristes et criminologues – pas nécessairement "de gauche", n'en déplaise aux sites ultras – l'ont réfutée depuis des années ; elle était déjà au placard quand je suivais les cours de l'Institut d'études judiciaires à la fac du Panthéon en 1970, sous l'autorité de magistrats qui n'avaient rien de soixante-huitards.



2. Saint Jean-Paul II et Benoît XVI étaient du même avis que François sur la question de la peine de mort, article 405 du Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise catholique. Tolérée antérieurement au nom du bien commun tel qu'il était perçu dans le passé, la peine de mort est jugée par l'Eglise – depuis quarante ans – comme gravement "inutile" (dixit saint Jean-Paul II). La décision qui vient d'être prise ne fait qu'officialiser juridiquement cette évolution.



Il y a donc eu changement dans la position de l'Eglise. Cette capacité évolutive est caractéristique de la doctrine sociale catholique (qui fait elle-même partie de la théologie morale, cf Christifideles laici, Jean-Paul II). La doctrine sociale est ad bonum commune tuendum, écrit ci-dessous le cardinal jésuite Ladaria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi... Or le "bien commun" est une problématique relative à chaque époque. L'Eglise a donc le devoir de modifier ses préconisations sociales en fonction des temps qui changent : sans quoi elles n'atteindraient plus leur but, qui est de servir le bien de l'humanité en concrétisant l'Evangile.



Une fois de plus, les conservateurs ont manqué une occasion de se taire.

Texte original et version française (vatican.va)

ALOISIUS F. CARD. LADARIA, S.I.

Congregationis pro Doctrina Fidei Praefectus

2267. Quod auctoritas legitima, processu ordinario peracto, recurrere posset ad poenam mortis, diu habitum est utpote responsum nonnullorum delictorum gravitati aptum instrumentumque idoneum, quamvis extremum, ad bonum commune tuendum.

His autem temporibus magis magisque agnoscitur dignitatem personae nullius amitti posse, nec quidem illius qui scelera fecit gravissima. Novus insuper sanctionis poenalis sensus, quoad Statum attinet, magis in dies percipitur. Denique rationes efficientioris custodiae excogitatae sunt quae in tuto collocent debitam civium defensionem, verum nullo modo imminuant reorum potestatem sui ipsius redimendi.

Quapropter Ecclesia, sub Evangelii luce, docet “poenam capitalem non posse admitti quippe quae repugnet inviolabili personae humanae dignitati” [1] atque Ipsa devovet se eidemque per omnem orbem abolendae.

Hoc Rescriptum typis edetur per publicationem in actis diurnis L’Osservatore Romano habetque vigorem eodem die, ac deinde foras dabitur in Actis Apostolicae Sedis.

2267. Pendant longtemps, le recours à la peine de mort de la part de l’autorité légitime, après un procès régulier, fut considéré comme une réponse adaptée a la gravité de certains délits, et un moyen acceptable, bien qu’extrême, pour la sauvegarde du bien commun.

Aujourd’hui on est de plus en plus conscient que la personne ne perd pas sa dignité, même après avoir commis des crimes très graves. En outre, s’est répandue une nouvelle compréhension du sens de sanctions pénales de la part de l’État. On a également mis au point des systèmes de détention plus efficaces pour garantir la sécurité à laquelle les citoyens ont droit, et qui n’enlèvent pas définitivement au coupable la possibilité de se repentir.

C’est pourquoi l’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que « la peine de mort est une mesure inhumaine [2] qui blesse la dignité personnelle » [1] et elle s’engage de façon déterminée, en vue de son abolition partout dans le monde.

[1] François, discours aux participants à la rencontre organisée par le conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, 11 octobre 2017.

[2] La version française croit devoir modifier la version originale en déplaçant la notion d'humanité, et en supprimant le "non posse admitti" ("ne peut être admis") : ce qui amoindrit la dimension juridique de l'expression ecclésiale de la condamnation. Pourquoi ce détour, qui paraît rendre subjective une condamnation objective ?