Match économique perdu pour Macri, 'el Macron porteño'

Argentine – Échec au show libéral de Mauricio Macri (photo) :

Le président Macri est plus âgé que le président Macron, mais son ultralibéralisme l'avait fait surnommer l'an dernier 'un Macron porteño' [1] par les journaux d'Amérique latine. Or l'expérience tourne mal en Argentine. L'amputation des allocations à l'enfance paupérise 400 000 familles. La suppression des aides aux services publics "fait flamber les tarifs : gaz (+973 %), électricité (+722 %), eau (+451 %)", rapportent les correspondants étrangers à Buenos Aires. Une nouvelle augmentation de 30 % va encore frapper le gaz et l'électricité, ainsi que les transports publics. L'inflation atteindra 35 % à la fin de 2018.

Pourquoi cette catastrophe ? En 2015, ayant évincé Mme Kirchner de la Casa Rosada (palais présidentiel de Buenos Aires), M. Macri trompétait que c'en était fini des fantaisies et que l'Argentine allait découvrir les bienfaits du libéralisme : ouverture totale aux marchés, fin du contrôle des changes, etc. Les investisseurs mondiaux allaient se bousculer ! En fait d'investissements, sont arrivés les fonds spéculatifs à très court terme "qui, sans contrôle, sont repartis aussi rapidement qu'ils étaient venus une fois leur rente touchée, encourageant la fuite des capitaux et mettant une très forte pression sur le peso" [2]. Et voici l'Argentine de nouveau aux pieds du FMI pour obtenir un prêt... Le FMI inflige en échange une cure d'austérité forçant l'Etat argentin à affamer la recherche, l'éducation, les entreprises d'Etat et la fonction publique – ce qui étranglera l'économie et rendra encore plus difficile le paiement de la dette, cycle meurtrier déjà subi par d'autres pays



Aujourd'hui réapparaissent dans les banlieues de Buenos Aires, bien connues de Jorge Bergoglio, les marchés de troc où des milliers de familles argentines en sont réduites à échanger leur mobilier (y compris les radiateurs) contre des aliments.

Non, le libéralisme ne fait pas de miracles. Et il n'"émancipe" personne, n'en déplaise à M. Macron !

__________

[1] Porteño : "de Buenos Aires". Macri en fut le maire de 2007 à 2015.

[2] Delfina Rossi, économiste argentine, Libération 2/08.