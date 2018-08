À ceux qui prêchent que l'affaire Benalla "est finie"

Zélés LREM et dirigeants macronistes... Mais pas seulement eux :





Que les zélés LREM nous disent de "passer à autre chose", c'est logique. Que les élus d'opposition prolongent la polémique, c'est logique aussi : la logique des partis.

Mais quelle est la réalité objective ? On la voit dans Le Monde daté de demain : "Affaire Benalla, les contradictions de l'Elysée". L'exécutif apparaît coincé dans les faux-semblants auxquels il a recouru par esquive. Croire esquiver l'affaire en la minimisant relevait de l'arrogance ; d'autant que l'une des manifestations de cette arrogance macroniste était, justement, le réseau para-policier tissé autour de M. Benalla.

Ce réseau dans la police a existé (témoigne le commissaire Creuzat) parce que "pour nous, Benalla représentait Macron pour tous les sujets sécurité". Le 1er mai, Creuzat – sur les instructions (dit-il) d'un supérieur – a donc apporté à l'Elysée, pour Benalla, un sac contenant non seulement un casque et un masque à gaz mais un équipement très illégal : brassard de police, radio de police et combinaison type BAC avec les galons de capitaine de police ! Remettre cela à un non-policier était une faute. Même l'alter ego de Benalla, Vincent Crase, lui a dit "la combinaison, c'est too much" : "un déguisement", ajoute Crase dans sa déposition. Benalla a donc laissé la combinaison galonnée, mais pris tout le reste y compris le brassard, qu'il utilisera. Sur certaines images on voit d'ailleurs Crase arborant lui aussi un brassard lors des interpellations musclées au Jardin des Plantes, trois heures avant l'incident de la Contrescarpe...

Les violences commises apparemment ce jour-là par Benalla et Crase ne relèvent que du délit mineur. L'affaire d'Etat, c'est qu'un réseau, parmi les hauts gradés de la préfecture de police, ait été convaincu (de longue date) que Benalla agissait par la volonté du président de la République, et que cela autorisait des actes illégaux sous fausse qualité de policier.

Si quelqu'un pense que ça ne vaut pas la peine d'en faire une histoire, je serais curieux d'entendre la démonstration. Voyez les trois inculpés : le contrôleur général Simonin, trente ans de carrière, est ce qu'on appelle "un grand flic". Le deuxième policier mis en examen, l'irréprochable Jean-Yves Hunault, est officier de liaison entre la PP et l'Elysée - et particulièrement avec "l'entourage" macronien. Le jeune commissaire Creuzat n'a été qu'un exécutant le 1er mai... Ces trois professionnels n'ont rien du ripou ni de l'aventurier. Leur profil rend vaine la campagne des macronistes pour nous persuader que l'affaire se réduit à des dérapages imprévisibles, personnels, ponctuels, limités à une seule journée (le 1er mai), au cours de laquelle n'aurait été commise qu'une seule faute (à la Contrescarpe). On n'a donc pas fini d'en parler !



On trouve néanmoins ces jours-ci, sur des sites pieux, des bien-pensants pour nous inviter à faire silence sur cette affaire – au nom bien sûr de la maxime (détournée) selon laquelle "le bruit ne fait pas de bien"... Pour ce que l'on en peut savoir, ces artisans de paix sont enchantés par ailleurs de M. Macron, de ses cadeaux aux plus riches et de sa destruction des protections sociales. Comme nous venons de commémorer le 70e anniversaire de la mort de Bernanos, adressons aux cathos macronisés ce passage des Grands cimetières sous la lune :

« Je regarde avec stupeur les catholiques que la lecture, même distraite, de l'Evangile ne semble pas inciter à réfléchir sur le caractère chaque jour plus pathétique d'une lutte qu'annonce pourtant une parole bien surprenante, qu'on n'avait jamais entendue, qui fût d'ailleurs restée jadis parfaitement inintelligible : "Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent". Oh ! je les connais. Si, par miracle, ma réflexion chagrine l'un d'entre eux, il courra chez son directeur [de conscience] qui lui expliquera paisiblement, au nom d'innombrables casuistes, que ce conseil ne s'adresse qu'aux parfaits, qu'il ne saurait par conséquent troubler les propriétaires. »