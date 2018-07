Réchauffement : les Européens rejoints par la réalité

32,5° en Suède ! "Après 2050, on pourra arriver à 55° en France", souligne le climatologue Jean Jouzel... Avis convergents (et pressants) des scientifiques à travers le monde :

Le climato-négationnisme US fascine nos "conservateurs" juniors (fascinés surtout par les carrières du Trump gang). Mais le réchauffement est là. Il atteint des régions qui s'en croyaient préservées : France, Belgique, Europe du Nord...



Quelle est sa part de responsabilité dans les températures extrêmes qui frappent le globe ? "Ce qui contribue à l'élévation de la température, c'est la quantité de CO 2 déjà stocké – pour longtemps – dans l'atmosphère" explique [1] le climatologue français Robert Vautard (CNRS), co-auteur du rapport annuel du World Weather Attribution [2] établi par l'Institut météorologique royal des Pays-Bas, l'Institut du changement climatique de l'université d'Oxford et le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (Paris). Que ce CO 2 soit produit par notre type d'industrie, d'urbanisation, etc, ne fait par ailleurs plus de doute pour les scientifiques. La vague de chaleur qui étouffe l'Europe du Nord (33° en Norvège, 32,5° au nord de la Suède) est provoquée par l'anticyclone bloqué depuis deux mois : mais, souligne Vautard, "le changement climatique d'origine humaine accroît les risques de vagues de chaleur comme celle constatée en 2018". Le rapport du WWA prévient que le torride de cet été pourrait devenir la norme européenne d'ici à 2050.



L'Organisation météorologique mondiale (OMM) constate : "Outre les températures exceptionnellement élevées relevées dans une grande partie du nord de la Sibérie en juin, elles étaient également nettement supérieures dans la majeure partie des Etats-Unis et le centre du Canada, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le nord de la Chine." Commentaire de la secrétaire générale adjointe de l'OMM : ces températures "sont cohérentes avec les effets attendus du changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas un scénario futur. Ça se produit maintenant. " L'OMM rappelle que 65 % des études publiées dans le Bulletin of American Meteorological Society permettent "de déterminer que la probabilité d'occurrence de ces phénomènes extrêmes dépend fortement des activités anthropiques" [3].



Combien de temps la prise de conscience générale sera-t-elle empêchée en France par la procrastination, la futilité et les effets de mode ? Le climatologue Jean Jouzel, qui tente d'alerter l'opinion depuis des années, souligne [1] que nous ne pouvons plus faire comme si le changement climatique ne concernait que "les autres" au loin : maintenant il nous "saute aux yeux". Ce qui se passe, dit-il, "nous l'avions prévu il y a trente ou quarante ans" : "une intensification des événements extrêmes et de leur fréquence avec le réchauffement... Ce qui est exceptionnel aujourd'hui sera la norme en Europe, avec des événements encore plus ravageurs et plus nombreux, même si ce sont des régions d'Afrique et d'Asie qui restent les plus vulnérables".

Les scientifiques ne sont pas des "prophètes de malheur" comme disent nos dadais. Ils parlent le langage du concret. Ils font des propositions, fussent-elles pressantes (nos dadais les traitent donc de "donneurs de leçons" : grande expression du bourgeois-bourrin)... Ainsi Jean Jouzel : "Il n'est pas encore trop tard pour agir, mais il va être très difficile de tenir l'objectif des 2 degrés. Les villes ont un rôle important à jouer pour lutter concrètement contre le réchauffement."

[1] Le Monde 28/07.

[2] Réseau scientifique international partenaire de la Croix Rouge.

[3] Ce terme ne désigne pas l'humanité en soi, comme le croient nos "conservateurs" (pour diaboliser les scientifiques). Il désigne le système économique et son mode de vie imposé, facteurs déterminants que les "conservateurs" refusent de mettre en cause.

ps - Parler du réchauffement n'exclut évidemment pas les autres aspects meurtriers de la crise environnementale : notamment les menaces croissantes contre la biodiversité. Tout est lié, dit le pape... Je recommande à ce propos le dossier du numéro d'été de la revue L'Ecologiste : "Faune et flore face à la crise climatique", par Anne Tesseydre, docteure en biologie de l'évolution, associée au CESCO (Muséum national d'histoire naturelle), anne.tesseydre.free.fr

