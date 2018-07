Sans aucun mandat des Etats européens, Juncker cède (en leur nom) à Trump et au patronat allemand

...et ne sert que Berlin, qui sacrifie à son industrie les intérêts économiques, écologiques et sociaux des Européens :

Quand nous avions vingt ans et que nous collions dans Paris nos affiches sérigraphiées "Non à l'Europe allemande", nous passions pour des dingues mais nous étions dans le vrai. En voici la preuve. A Washington, le 25 juillet, Jean-Claude Juncker a signé sans aucun mandat la capitulation européenne devant les ultimatums économiques et commerciaux de Donald Trump.

Cette capitulation s'étend aux domaines que les Européens jugeaient névralgiques : les normes environnementales, sanitaires et techniques, rebaptisées par Trump et Juncker "obstacles tarifaires et non-tarifaires à éliminer" ! Après avoir fabriqué des normes impérieuses pendant cinquante ans, Bruxelles les brûle d'un seul coup sur l'autel transatlantique ; à croire que ces normes n'avaient d'autres fonctions que de réduire la souveraineté des Etats membres, et qu'elles ont cessé d'être utiles une fois cet objectif atteint...



De même, M. Juncker s'est engagé – de quel droit ? – à ce que les Etats et les entreprises européennes achètent "massivement" (selon Trump) le soja transgénique et le gaz de schiste américains. Nous vendre ce gaz est une exigence US ; nous faire rompre avec Gasprom est l'objectif réel du show anti-russe de l'OTAN ; l'accord Juncker est donc sordide.

Voilà Emmanuel Macron coincé, une fois de plus, par le réel. Ou bien il persiste à rêver que "l'Europe garantit notre souveraineté" : c'est du somnambulisme. Ou bien il maintient la posture esquissée par Bruno Le Maire, qui met en garde contre cet accord-capitulation. On va voir les limites de l'en-même-temps macronien.

Nos radios-télévisions bêlent en choeur que "Juncker a réussi à éviter la crise", comme si l'idée d'une "crise" entre Bruxelles et Washington était impensable. C'est en effet le cas, dans l'hypothèse où la construction européenne fut une projection de la géopolitique washingtonienne relayée en 1947 par Jean Monnet (le plus Américain des citoyens français). Mais l'obsession "d'éviter la crise" est illogique, voire contre-nature, dans l'hypothèse où les Français voyaient l'UE comme le syndicat des intérêts économiques du continent tout entier. En rejetant cette seconde hypothèse au profit de la première, nos médias se démasquent : la seule chose sacrée est à leurs yeux "le libre-échange". Ce n'est pas de l'économie, c'est de l'idéologie !



Une telle idéologie n'est que la superstructure d'intérêts économiques. Ce ne sont pas ceux du continent tout entier. La réalité de cette "Europe" se circonscrit aux intérêts des industriels allemands de l'automobile, seuls bénéficiaires de l'accord qui suspend les sanctions tarifaires... à condition (en échange) que Bruxelles ouvre l'espace européen au déferlement commercial américain : "super d'être à nouveau sur la bonne voie avec l'UE", a tweeté M. Trump.