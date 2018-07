Arrogance retrouvée : la Macronie de nouveau en marche

Le boss montre les dents, l'affaire serait donc finie :

A la commission d'enquête, l'ambiance a changé aujourd'hui ! Les députés LREM ont ricané et grondé pendant que leurs collègues de l'opposition posaient des questions ; un de ceux-ci a fini par leur crier : "taisez-vous, c'est honteux !"

Yaël Braun-Pivet, présidente LREM de la commission, a bloqué les travaux au point d'amener le co-président LR, Guillaume Larrivé, à "suspendre sa participation tant que seront refusées les nouvelles auditions"... "L'Elysée souhaite-t-il torpiller notre commission ? je le crois, je le crains", explique-t-il : "je pense qu'instruction a été donnée aux députés REM de bâcler la construction d'un vrai-faux rapport."

Quelques minutes plus tôt, le groupe LFI annonçait également la fin de sa participation "puisque la commission tourne en rond". Au nom du groupe, Eric Coquerel avait même demandé la démission de Mme Braun-Pivet pour docilité affichée envers l'Elysée.

Docilité partagée par le groupe LREM au sein de la commission. Ainsi son chef de file, Naïma Moutchou – députée de la 4e circonscription du Val d'Oise –, cherchant à détourner le débat en faisant d'Alain Gibelin (direction de l'ordre public) une sorte d'accusé... Gibelin venait. de montrer, involontairement, que certaines des réponses d'Alexandre Benalla au Monde impliquent l'existence d'un réseau parallèle au sein de la haute police. Cette piste était la seule importante. Or Mme Moutchou s'est évertuée à la brouiller en suggérant, à mots couverts, que le policier Gibelin pourrait bien être un affabulateur [1] ! Rappelons que Benalla, de son côté, le qualifiait aujourd'hui de menteur. Tout ça est visiblement concerté.



Les macronistes sont en effet requinqués depuis que leur boss montre les dents. Ils passent donc à l'attaque, avec le mépris des institutions politiques que peut ressentir un clan de commerciaux disrupteurs. Huer les représentants de l'opposition, c'est du jamais vu dans l'histoire des commissions d'enquête parlementaires ! Mais l'exemple vient du président de la République. Emmanuel Macron multiplie depuis 48 heures les cocoricos contre les députés, les sénateurs et la presse. Il se déclare "fier" d'avoir recruté et promu Benalla. Il affirme qu'en France "personne ne parle de cette affaire" – qui d'ailleurs n'en était pas une, puisqu'il en était "seul responsable" et qu'il change en or ce qu'il touche ! Il fait comme si tout était fini par décision du roi.

"Sire, la pluie de Marly ne mouille pas", disait un courtisan à Louis XIV... Mais les politologues pensent que la pluie mouille. Selon Jérôme Fourquet, directeur du département opinion à l'IFOP, "l'affaire risque d'abîmer à long terme l'image du président". Les Français n'aiment pas que l'on fasse l'inverse de ce que l'on a dit. Ils n'ont pas pardonné à Fillon d'avoir fait une campagne de père la Vertu alors qu'il n'en était pas un. Macron avait promis de moraliser la vie politique ; le voilà pris dans "les privilèges, le comportement clanique, les passe-droits, le pouvoir enfermé dans sa tour d'ivoire" [2] : il est en flagrant délit d'auto-contradiction.

__________

[1] contre toute vraisemblance.

[2] Chloé Morin, Ipsos (Le Monde 27/07).