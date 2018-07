Quand le tricolore redevient un langage de masse

Quarante-huit heures de transe unanime... On peut critiquer "la prothèse du sport-spectacle dans la société de masse", mais il y a des choses nouvelles à constater :



► 2018 n'est pas 1998. Entre temps trop de drames en France ont impliqué les banlieues. Aujourd'hui les slogans ne parlent pas (comme en 1998) de "black-blanc-beur", c'est-à-dire d'un pays réduit à une "société civile" réduite elle-même à ses composantes ethniques... En 2018 le monde officiel - et d'abord le service de presse des Bleus - veille à ce que le leitmotiv soit "la République" et "la France". On a vu hier soir Pogba micro en main, sur le perron du jardin de l'Elysée, scander et faire scander dix fois de suite le nom de la France. Une inhabituelle marée de drapeaux tricolores submergeait les Champs-Elysées. C'était le signe de quelque chose.

Sans doute, le patriotisme circonscrit au Mondial de foot a-t-il disparu de domaines plus vitaux. Sans doute, le sport-spectacle dans la société de masse est-il un opium du peuple (qui devrait se soucier du sort qu'on lui prépare). Sans doute, M. Macron croit-il faire oublier sa politique antisociale [1] en exaltant "la gagne" de Bleus natifs du 9-3, comme si le néolibéralisme et le talent footballistique étaient une seule chose...



Mais reste le fait brut : à côté du problème des banlieues islamisées, à côté du problème de la déculturation et de l'américanisation des masses de l'Hexagone, cette Coupe du monde a vu les mêmes masses exprimer un enthousiasme dans le langage du bleu-blanc-rouge. Même si le patriotisme selon Griezmann manque de poésie, c'est l'intention qui compte ; l'époque où les Bleus regardaient leurs pieds pendant les hymnes nationaux semble dépassée. Le fait est là ; tant pis si cette joie paraît "cocardière" au pion de Radio France.



[1] Dont un commentaire de ce blog (Lucas) propose un résumé : "Financiariser l'économie en détruisant l'économie réelle, fermer des lits d'hôpitaux et des écoles, réformer l'imposition des riches de telle manière que les dons aux organisations caritatives ont déjà été divisés par deux, faucher les aides des étudiants désargentés, supprimer les protections sociales, limiter les indemnités versées par les dirigeants d'entreprise reconnus coupables d'avoir violé la loi, achever la mue du rail pour tous en réseau ferroviaire ultramoderne pour nantis mais financés par les contribuables qui n'y auront plus droit, parachever l'enclavement des petites villes et des campagnes, vendre au plus offrant l'énergie hydroélectrique, privatiser le nucléaire (les pauvres seront libérés mais irradiés), nous voler l'assurance chômage pour laquelle nous cotisons depuis 20 ans, défiscaliser les grandes fortunes, laisser courir le mensonge de l'auto-entreprenariat chez les précaires des services de livraison ou de voiturage, tout en traitant les Français qui n'appartiennent pas à votre caste sociale d'illettrés, d'alcooliques, de bons à rien et de flemmards..."