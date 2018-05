L'Eglise appelle à "un nouveau paradigme financier"

...souligne le cardinal Turkson dans sa conférence de presse :

“Il faut contrer un système financier qui est plus axé sur les spéculations que sur l’économie réelle”, constate le cardinal Turkson dans sa conférence de presse du document du Saint-Siège sur l'économie et la finance (voir note d'hier).

Il explique : “Nous ne sommes pas naïfs, et nous sommes conscients que la promotion du développement humain intégral nécessite un changement de paradigme financier. Nous voulons encourager le monde financier à tirer les leçons de la dernière crise financière et à reconnaître, une fois pour toutes, que les marchés ne peuvent à eux seuls garantir de véritables progrès, à savoir le développement humain intégral et l’inclusion sociale (cf. Laudato si’). En effet, comme le Compendium de la Doctrine sociale de l’Église l’a déclaré il y a quinze ans, les forces du marché ne peuvent pas protéger adéquatement les biens communs tels que les emplois décents et l’environnement. La crise financière de 2007-2008, en ce sens, a fourni le motif de développer une nouvelle économie, plus attentive aux principes éthiques, et de nouvelles façons de réguler les pratiques financières spéculatives et la richesse virtuelle. Voilà en quoi consiste ce document commun aux deux dicastères.”

Il reste à l’étudier, ce document, crayon en main, pour être en mesure d’expliquer à nos proches et à nos amis (qui ne s’en doutent pas forcément) que l’Église a beaucoup à proposer dans le domaine économique et financier, absolument central aujourd’hui.

Et c’est une bonne occasion de comprendre – et de faire comprendre autour de nous – que le message de l’Église n’est pas enfermé dans un ou deux sujets, toujours les mêmes : mais qu’il s’étend à toutes les dimensions de l’existence humaine, parce que l’homme dans toutes ses dimensions est sauvé en Jésus-Christ.

C’est ce que souligne la Congrégation pour la doctrine de la foi dans le préambule du document, je cite : "La charité, voie royale de l’action ecclésiale, est également appelée à s’exprimer dans l’amour social, civil et politique. L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité qui, non seulement concerne les relations entre les individus, mais aussi les rapports sociaux, économiques, politiques. C’est pourquoi, l’Église a proposé au monde l’idéal d’une civilisation de l’amour…"