Oui, c'est la minute de vérité

Si M. Macron et Mme Merkel essayaient de concrétiser ce qu'ils ont dit à Aix-la-Chapelle, ce serait une révolution européenne. Est-elle concevable ? C'est toute la question :

Le discours d'Emmanuel Macron à Aix-la-Chapelle contient plusieurs passages singuliers, dont celui-ci :

"Si nous acceptons que d'autres grandes puissances, y compris alliées, y compris amies dans les heures les plus dures de notre histoire, se mettent en situation de décider pour nous notre diplomatie, notre sécurité, parfois en nous faisant courir les pires risques, alors nous ne sommes plus souverains."

Aucun chef d'Etat français depuis de Gaulle n'avait tenu un tel langage au sujet des Etats-Unis.

Mais le politique est le domaine des actes, non celui des mots.

De Gaulle avait fait sortir la France de l'OTAN et engagé le pays dans une géopolitique indépendante, qui allait lui donner une aura internationale dont la résonance n'a pas encore tout à fait disparu (quoi qu'aient fait MM. Sarkozy et Hollande pour la briser).

Ces deux derniers "présidents" nous ont ramené sous le joug. M. Macron aurait-il l'idée de nous en libérer à nouveau ?

C'est très improbable pour diverses raisons, dont la situation contradictoire d'une UE dont M. Macron se voudrait le réformateur. Pour réformer il faut entraîner, et pour entraîner il faut unir ; or certains Etats de l'UE (Pologne, pays baltes, Roumanie...) sont des annexes intégrales de Washington, et plusieurs autres étaient résolus - jusqu'à l'ère Trump - à n'avoir aucune politique étrangère ni aucune défense, le "parapluie américain" étant censé suffire à tout. Si M. Macron voulait concrétiser ce qu'il a dit à Aix-la-Chapelle, la moitié de l'Europe refuserait de le suivre.

Mais l'Allemagne ? Mme Merkel a dit elle aussi, à Aix-la-Chapelle, une chose étrange :

"La politique étrangère européenne n'en est encore qu'à ses débuts, car des conflits qui se jouent à nos portes et les Etats-Unis ne vont pas nous protéger. L'UE doit prendre son destin en main. Il s'agit d'une question de guerre ou de paix..."

Prise au pied de la lettre, cette déclaration ressemble à un constat de décès de l'OTAN : d'où l'énervement hier de nos débatteurs-en-continu, qui ont surenchéri de commentaires sur le "pessimisme" de la chancelière.

Mais pour que l'UE "prenne son destin en main", il faudrait : 1. que les Allemands et les Français renoncent réellement (concrètement) à leur allégeance américaine ; 2. qu'ils entraînent sur ce chemin les autres Européens, peu enclins à briser leur collier ; 3. que l'exécutif européen soit démantelé et remplacé par un autre organe répondant à deux conditions révolutionnaires : ne pas être sous la coupe du lobby US de Bruxelles et servir d'outil à une "grande politique" européenne, capable d'autre chose que d'ânonner des slogans transatlantiques.

Cette révolution est-elle à la portée des dirigeants de Berlin et de Paris ? Peuvent-ils même la concevoir ?

Cela voudrait dire : passer à la broyeuse soixante années d'une "construction européenne" engrenée selon le plan de Jean Monnet, qui voyait l'Europe comme un rouage de la sphère financière atlantique. Et tenter de refonder la communauté des Etats européens autour d'un bien commun politique - donc géopolitique - propre au Vieux Continent ; quitte à inventer de nouvelles alliances.

Encore faudrait-il avoir une idée de ce bien commun, et le courage de mettre l'idée en oeuvre. On en mesure l'improbabilité dans des sociétés civiles européennes dont les "décideurs" ont l'Amérique comme horizon indépassable : il suffit de voir la désapprobation des beaux quartiers (qui avaient voté Macron) devant les apparences anti-américaines du discours d'Aix-la-Chapelle.