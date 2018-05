Pour l'Eglise du Christ, le centre du monde est partout

De Hans Urs von Balthasar commentant les textes de l'Ascension :

Sur Actes 1, 1-11 :

<< La première lecture détruit d'abord l'attente naïve des disciples, pour qui le Seigneur ressuscité allait rétablir sur terre un royaume de Dieu (ils l'appellent "la royauté en Israël") par sa toute-puissance : il leur serait alors dévolu une place d'honneur, comme les fils de Zébédée le pensaient un jour (Matthieu 20, 21). Mais pour eux quelque chose de plus grand est prévu : ils doivent être attelés à la construction du vrai Royaume. Le Saint Esprit les en rend capables, et ils auront à être les témoins de Jésus "jusqu'aux confins de la terre"... Pour leur ouvrir cet espace grand comme le monde, la figure visible de Jésus disparaît : le point central du monde n'est plus désormais là où il était visible, mais partout où, sans cesse, l'Eglise aura à se rendre... >> (HUvB)