Retour de chez Trump

Le bilan de la visite Macron n'est pas positif :

Flots de commentaires médiatiques sur le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès. Et sur la rencontre avec le sénateur noir John Lewis, héros des droits civiques... En prenant ainsi le contre-pied des positions trumpiennes, M. Macron donnait-il le vrai sens de l'amitié surjouée la veille et l'avant-veille à la Maison Blanche ? Oui, si l'on s'en tient aux affichages et à la théâtralité. Mais en politique les mots et les gestes n'ont de sens que suivis d'effets concrets. Qu'a obtenu le président français ?

Sa déclaration sur l'Iran - lors de la dernière conférence de presse - était très vaseuse : beaucoup de mots pour ne rien dire, sinon qu'il augurait mal de la décision de M. Trump et qu'il avait, quand à lui, fait ce qu'il avait pu. Qu'avait-il fait ? Tenter un moyen terme entre le reniement de la signature américaine et la prorogation du traité nucléaire. Mais ce moyen terme est une vue de l'esprit : s'il s'agit de modifier le traité pour y ajouter des clauses restreignant la liberté d'action de l'Iran sur son propre continent, c'est impossible pour deux raisons au moins : 1. l'Iran exclut cette éventualité ; 2. les quatre autres signataires du traité (outre Washington, Téhéran et Paris) veulent garder celui-ci tel quel. S'y ajoute une question : et si le complexe militaro-industriel US avait fait élire M. Trump pour une guerre contre l'Iran, comme M. GW Bush le fut pour une guerre contre l'Irak ?

D'où le scepticisme de l'ex-ambassadeur de France en Iran, François Nicoullaud, qui qualifie de "construction intellectuelle" l'idée de M. Macron. D'où aussi le scepticisme des autres dirigeants européens.

Le 14 juillet 2017, M. Trump avait réjoui M. Macron en lui disant qu'il "allait réfléchir" au traité sur le climat ; le 4 août, il retirait la signature américaine de ce traité. Hier, il a laissé peu d'équivoque sur la décision qu'il va prendre quant au traité avec l'Iran. On devine la suite : "Si Trump sort de l'accord nucléaire, il aura renforcé la probabilité d'une autre guerre inutile, car l'Iran pourrait accélérer son programme nucléaire et provoquer des frappes américaines ou israéliennes..." (Robert Malley). Auquel cas la méthode Macron - embrasser The Donald pour le contredire ensuite - aura montré son irréalisme. Les Etats-Unis ne sont pas gouvernés par leur acteur-vedette : ils le sont par les coulisses.