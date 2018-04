Notre-Dame-des-Landes : le gâchis, et pourquoi

Ce qui se passe - et ce qui aurait pu (et dû) se passer :

La situation à Notre-Dame-des-Landes peut encore s'aggraver. Pourtant, à la mi-janvier après la décision de l'Elysée, les pourparlers semblaient ouvrir des pistes paisibles et constructives. Pourquoi en est-on venu à la cagade actuelle ? Deux factions opposées mais symétriques - et complices objectivement - ont su empêcher ce qui aurait pu être.



Chez les ex-anti-aéroports, deux courants divergeaient dès janvier :

> d'un côté les paysans riverains et l'ACIPÄ (association historique de lutte contre le projet d'aéroport), représentant la très grande majorité des supporters de la lutte. Soulignant qu'une partie des terrains "zadés" pouvaient légalement être laissés aux groupes qui y avaient créé des embryons d'exploitation agricole alternative, l'ACIPA soutenait ceux-ci dans leur demande de légalisation - que la préfète de Loire-Atlantique faisait mine de prendre en considération.

> De l'autre côté, une poignée d'ultras voulaient continuer un "combat" qui n'avait plus de raison d'être (sinon rhétorique), et dont le but était un affrontement avec les forces de l'ordre - entraînant la destruction indistincte de toute la Zad, les vrais foyers agricoles comme les bivouacs de black blocs.

Voyant le risque, dès février l'ACIPA et les paysans mettaient en garde contre les provocateurs qui allaient fournir à certains représentants des pouvoirs publics le prétexte pour tout détruire. En effet :

...dans le camp de "la loi" aussi, deux courants coexistaient :

> d'un côté, les esprits constructifs ne voyaient pas d'objection à ce que les pouvoirs publics acceptent de concéder une partie des terrains de NDDL à de jeunes exploitations agricoles expérimentales, inoffensives par définition et regardées avec bienveillance par les riverains ruraux.

> Mais, d'un autre côté, des énervés ne supportaient pas cette idée... Les uns, digérant mal l'abandon du projet d'aéroport et la défaite de Vinci, voulaient une revanche sur le terrain. Les autres, liés à l'agro-industrie productiviste, n'admettaient pas l'éventualité de voir des expériences alternatives réussir sur un site aussi symbolique.



Deux voies s'ouvraient donc au gouvernement :

> Jouer le jeu de l'ouverture aux projets alternatifs, laissant ainsi aux résidents et aux amis de NDDL le soin de faire le ménage chez eux : ce qu'ils auraient fait sans difficultés majeures, si un statut juridique (même provisoire) leur avait été proposé.

> Ou bien attendre et "jouer le coup" en fonction du climat politicien... Or ce climat pousse aujourd'hui l'Elysée à couper l'herbe sous le pied de M. Wauquiez et à surinterpréter les sondages, comme si les Français avaient demandé la destruction de bergeries ! (Ils demandaient que les provocateurs soient expulsés : ce n'est pas la même chose).



Le gâchis est donc déclenché. Blessés sur le terrain, surenchères verbales : des macronistes osent même déclarer que l'héroïsme du colonel Beltrame nous interdit de critiquer l'action du ministère de l'Intérieur, ce qui est un argument indigne... Quant aux paysans riverains et à l'ACIPA, qui avaient tout fait pour que l'on n'en arrive pas là, l'attaque les force à se solidariser avec les attaqués. Je ne peux qu'inviter à relire ce que les catholiques nantais de 'NDDL Bien commun' déclarent dans leur appel (ma note de blog d'hier). Et m'étonner de ce que si peu d'autres catholiques, au moins sur les réseaux sociaux, expriment les mêmes sentiments faute d'avoir eu la curiosité de lire Laudato Si' ou les appels de saint Jean-Paul II sur ces sujets. "Il n'est pire sourds..."



Villiers : un opposant historique à l'aéroport...

et qui ne passe pas pour trop gauchiste.