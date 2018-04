Discours de Macron : plus de forme que de fond

J'étais ce matin à LCI pour débattre du discours de Macron (notamment avec LREM et la France insoumise), d'où le retard ici de mes réflexions sur le sujet :

Si l'idéal du catholique consistait à être bien traité par les pouvoirs publics ("heureux êtes-vous si l'on vous parle poliment"), et si les vexations de 2013 étaient encore des plaies ouvertes, le discours d'Emmanuel Macron aux Bernardins serait un baume. Mais christianisme et respectabilité bourgeoise sont deux choses différentes.

Approuvons donc nos évêques d'accueillir ces bonnes manières présidentielles avec une aimable prudence.

Lisez en effet le discours de Macron. Il est long, riche en références érudites dans sa forme, mais il se réduit au fond à trois signaux :

► je connais la maison Eglise, son histoire et son langage ;

► je saurai vous écouter ;

► ça ne m'influencera en rien.

Les deux premiers signaux sont là pour enrober le troisième, qui perce en plusieurs passages du discours - dont ceux-ci :

“C'est pourquoi Monseigneur, Mesdames et Messieurs, il nous faudra vivre cahin-caha avec votre côté intempestif et la nécessité que j'aurai d'être dans le temps du pays. Et c'est ce déséquilibre constant que nous ferons ensemble cheminer...”

“Nous vivons une époque où l’alliance des bonnes volontés est trop précieuse pour tolérer qu’elles perdent leur temps à se juger entre elles. Nous devons, une bonne fois pour toutes, admettre l’inconfort d’un dialogue qui repose sur la disparité de nos natures, mais aussi admettre la nécessité de ce dialogue car nous visons chacun dans notre ordre à des fins communes, qui sont la dignité et le sens...”

Ainsi le fameux "lien entre l'Eglise et l'Etat" que M. Macron offre de "restaurer” consiste en deux postures dans la brume : "faire cheminer un déséquilibre constant" et "admettre l'inconfort d'un dialogue".

On voit donc mal pourquoi Jean-Luc Mélenchon accuse M. Macron de fouler aux pieds la loi de 1905 : sauf peut-être à propos du mot "lien" - mal choisi - qui pourrait indiquer le désir de donner à l'Eglise un rôle privilégié vis-à-vis de l'Etat ? mais tout le reste du discours souligne qu'il n'en est rien... En croyant pouvoir s'indigner de ce dont la bourgeoisie catho croit pouvoir se réjouir, le camarade Mélenchon est dans la même erreur qu'elle. Erreur volontaire dans son cas, car il est trop intelligent pour être dupe ! Si les mélenchonniens font à M. Macron le même procès en "communautarisme" [*] que le FN, c'est qu'ils ont absolument besoin les uns et les autres - pour leurs propagandes respectives - que Macron soit un "communautariste"... Or cet homme étrange est plus protéiforme que cela.



C'est en gros ce que j'ai dit ce matin au débat de LCI, auquel participaient notamment la députée macroniste Céline Muschotti et (en duplex) le député mélenchonnien Eric Coquerel. A ce dernier j'ai objecté : 1. que l'Eglise catholique hier soir n'avait formulé aucune revendication politique ; 2. qu'elle avait mis la soirée sous le signe des fragilités, donnant la parole en ouverture à trois représentants de populations dont l'existence et la dignité ne sont pas bankables dans la société libérale... Le camarade Coquerel m'a répondu qu'il ne mettait pas en cause l'attitude de l'Eglise, mais seulement celle du président de la République.

_____________

[*] Sur la question du "communautarisme", J.L. Mélenchon sera plus crédible quand il aura évincé Mme Obono.