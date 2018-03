Commentaire de Hans Urs von Balthasar :

Sur Exode 14



<< L'Eglise reconnaît que sa propre mort dans le baptême est une mort avec Jésus, pour le salut définitif en lui : pour la résurrection en lui vers Dieu, comme nouvelle vie sans péché ni mort. Ce n'est pas une simple cérémonie qui réalise ce miracle, mais bien un véritable être-crucifié avec le Christ du vieil homme pécheur, d'où seulement une mort et un ensevelissement avec le Christ peuvent se produire. C'est là essentiellement un don fait par Dieu à celui qui reçoit le baptême, et une exigence de chaque jour qui lui est adressée de le vérifier à travers son existence. Les deux choses sont inséparables pour que le chrétien laisse pénétrer sa vie du don qui lui est fait dans le Christ : ce qu'il est, il doit le devenir ; ce qu'il a, il doit le développer. Ainsi le tournant du Samedi Saint à Pâques ne peut être que deux choses en une : joie du don suprême reçu, et mission de tenir sa promesse de baptême. C'est avec raison qu'elle est renouvelée dans sa célébration de la nuit pascale... >>

Sur Marc 16

<< L'ange sait ce que les trois femmes cherchent : cet homme déterminé, Jésus de Nazareth, qui est mort avant-hier sur la croix. Vient alors l'affirmation simple, comme allant de soi : "Il est ressuscité, il n'est pas ici", comme si l'on disait à un visiteur : la personne que vous voudriez voir est sortie. Il y a quelque chose de divin dans cette assurance paisible : c'est dans la logique de la croix que la résurrection la suive... "Voici le lieu" : convainquez-vous vous-mêmes que celui que vous cherchez n'est plus là. Et finalement l'ordre d'annoncer la nouvelle aux disciples, et pour preuve que l'information est exacte, le recours à la parole même de Jésus : "Là où vous le verrez, comme il vous l'a dit" ; "en Galilée", là où vous êtes chez vous et où pour vous tout a commencé. C'est son pays, mais avant tout le vôtre, et vous le trouverez là où votre vie quotidienne se déroule. >>