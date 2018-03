France : 4258 adultes baptisés durant la nuit pascale

Communiqué de la Conférence épiscopale :

<< La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est une veille en l’honneur du Seigneur” durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles.

C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont l’occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême.

À l’occasion de la fête de Pâques, 4258 adultes seront baptisés dans la foi catholique cette année en France. De tous âges mais majoritairement entre 18 et 35 ans, de toutes origines sociales et culturelles, ils cheminent en Église depuis plusieurs mois ou plusieurs années et se préparent à recevoir les trois « sacrements de l’initiation », baptême, confirmation, eucharistie. >>