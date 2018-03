Sous le “conservatisme transatlantique”, le scandale

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-gr... "Conservatisme transatlantique" cher à Mmes Le Pen (tante / nièce) et à notre ultradroite... Parmi les têtes qui tombent chez Facebook : celle d’Alex Stamos, dont je cite une confidence révélatrice au chapitre 2 de Cathos, ne devenons pas une secte ! Tout ça en dit long sur la droite américano-française. Coulisses du scandale :

Nouvelles révélations du Guardian et du New York Times sur la campagne Trump 2016 et le détournement des données Facebook de 50 millions d’utilisateurs... Facebook, qui a cédé 7% lundi à Wall Street et 2,58 % hier, n’a pas directement participé au détournement : celui-ci était actionné par Cambridge Analytica (CA), filiale US du groupe britannique Strategic Communication Laboratories : mais l'absence de protection des utilisateurs vaut à Mark Zuckerberg d’être convoqué à Londres par une commission parlementaire. Le régulateur britannique de la protection des données privées "demande un mandat pour fouiller les serveurs de CA." Les autorités homologues de l’Union européenne se saisissent elles aussi de l'affaire. Aux USA, Zuckerberg sera sans doute convoqué devant la commission judiciaire du Sénat.

Ce qu’est en fait ‘Cambridge Analytica’

Cambridge Analytica (CA) est une société de profilage comportemental créée en 2014 par le hedge fund du milliardaire US Robert Mercer, qui voulait peser sur les élections de mi-mandat. Selon la presse internationale, Mercer a monté CA avec un spécialiste marketing, Alexander Nix, et le bourrin d’ultradroite Steve Bannon (alors directeur du site Breitbart News) qui sera membre du comité de direction de CA jusqu’en août 2016, où il deviendra patron de la campagne Trump.

Dès 2014, Cambridge Analytica entreprend de profiler les électeurs US à partir de données privées circulant sur les réseaux sociaux. L’expert canadien Christopher Wylie recrute pour CA un chercheur en 'psychologie des réseaux sociaux', Aleksander Kogan. Celui-ci crée une société (Global Science Research) pour approcher Facebook sous couleur de mener une recherche universitaire. Kogan obtient les données de 270 000 utilisateurs FB, puis de leurs amis, puis de 50 millions de personnes qui serviront à construire un logiciel d’influence électorale – selon les récentes révélations de Wylie. Ce dernier déclare aujourd’hui : “Ainsi je suis le Canadien gay et vegan qui a fini par créer l’outil de guerre psychologique de Steve Bannon...”

Tempête pour Facebook

Fin 2015, le Guardian révèle l’usage de données Facebook par Cambridge Analytica dans la campagne d’un rival de Trump : l’ultra Ted Cruz. Facebook réagit en demandant à Cambridge Analytica d’effacer ces données... mais ne prendra pas la peine de vérifier.

En juin 2016, Cambridge Analytica est engagée par la campagne Trump (dont le directeur est Bannon).

En mars 2018, la presse anglaise sort toute l’affaire et le scandale éclate des deux côtés de l’Atlantique. Facebook est dans la tempête : la presse américaine va jusqu’à l’accuser d’avoir violé un accord de 2011 avec la Federal Trade Commission sur les données personnelles ; pour Zuckerberg, le spectre de procédures sans fin se lève à l’horizon.





Deux points à souligner

► La semaine dernière, les dirigeants de Facebook – constatant soudain la tempête – rompent avec Cambridge Analytica et commencent une purge dans leur propre organisation. Première victime : le chef de la sécurité des systèmes d’information de Facebook, Alex Stamos. Il va quitter (à l’amiable) son poste cet été. Au chapitre 2 de Cathos, ne devenons pas une secte, je cite Alex Stamos expliquant comment et pourquoi Facebook fabrique des bulles de surenchère extrémiste : “les publicités et les comptes, dit-il, se concentrent sur l’amplification des messages sociaux et politiques clivants, de tous bords idéologiques, touchant des thèmes aussi divers que les questions LGBT ou raciales, l’immigration, etc.” C’est notamment ainsi que s’est formée, en France, une cathosphère de contrebande opposée au pape et aux évêques et qui fait écran entre l’opinion publique et l’Église réelle. D'où l’aspect commercial – mis en oeuvre de façon cynique – des prétendus “combats culturels” invoqués par les imposteurs de la droite transatlantique.

► Au sujet des Mercer père et fille [*] et de Bannon, le défecteur Wylie déclare qu’ils voulaient "mener une guerre culturelle" aux Etats-Unis et que Cambridge Analytica était leur "arsenal” : ce sont les Mercer (constate Le Temps de Lausanne), qui “tirent les ficelles de cette société”. Selon le quotidien suisse, “la famille s’est donné un but, radicaliser la droite américaine, et Cambridge Analytica est devenue une pièce de son puzzle”. Ils ont ainsi financé le site Breitbart News, plateforme de la droite bourrin US (AltRight) alors pilotée par Bannon. Ralliés au bourrin Trump auquel ils allaient donner 11 millions de dollars (après l’échec du bourrin Cruz), les Mercer ont fini en 2018 par lâcher Bannon, lui-même lâché par Trump… Marine Le Pen a invité Bannon en star du “conservatisme transatlantique” au congrès de l’ex-FN, espérant ainsi concurrencer sa nièce qui venait de se produire (alliée empressée) à un meeting ultralibéral-ultraconservateur près de Washington. Tout ça prête à rire tellement c’est idiot.

__________

[*] Rebekah Mercer siège à Washington au conseil d’administration de la Heritage Foundation : lobby libéral-conservateur qui inspira notamment, dans les années 1980, une campagne de désinformation de plusieurs hebdomadaires parisiens contre le CCFD. Entre autres la fameuse photo truquée du prétendu “massacre des Miskitos par les sandinistes” qui allait valoir au service politique du Figaro Magazine de sérieux déboires… Je n’en fus que le témoin, ne m’occupant à l’époque que du service culture.