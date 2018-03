Vatican : après la démission de Mgr Dario Vigano

La décision du pape clarifie la situation :

Tout le monde à Rome savait depuis quelque temps que le responsable du pôle communication du Vatican - Mgr Vigano - devenait un problème. Sa démission (acceptée par François) ne fait que sanctionner cet état de fait, dont on peut parler maintenant que le pape a pris sa décision.

De la part de ce prélat, l'affaire de la publication de la lettre de Benoît XVI a été le faux pas de trop. Contenant des généralités positives au sujet de la pensée de François [*], mais aussi des considérations privées (dont une critique personnelle contre un théologien allemand), cette lettre ne pouvait être publiée intégralement. Donc elle n'aurait pas dû être publiée du tout : et surtout pas sous une forme tronquée. Mgr Vigano ayant pris cette initiative, il a ainsi offert aux haineux de quoi lancer une nouvelle campagne anti-pape. Elle a aussitôt eu lieu : ici, où j'ai dû mettre à la poubelle trois messages de fous et une série de bullshits (comme dirait M. Wauquiez) ; dans la presse d'une certaine bourgeoisie ; et sur Facebook, où il a fallu une fois de plus discuter, pied à pied, sur plusieurs fils de controverse à la fois. Mais c'est le métier.

__________

[*] Et un désaveu explicite, voire cinglant, de ceux qui prétendent opposer les deux pontificats ! Si les bergogliophobes n'arrivent pas à lire ce désaveu et l'éloge de François qui le suit (écrits par Benoît XVI et composant tout le début de la lettre), on leur conseille d'aller chez l'ophtalmo se faire faire un champ visuel.