Catholiques français - XXIe siècle - écologie intégrale

La situation française (version française de la dissociété “occidentale”) se présente comme le dit ici une amie du blog :

<< La "crise" que nous vivons me paraît normale en quelque sorte, vu le contexte actuel de l'Eglise en France : nous sommes finalement en train de sortir pour de bon (ce n'est pas un jugement : je ne m'en réjouis pas, mais il n'y a rien à déplorer : c'est ainsi) d'une société de chrétienté, ce qui implique des mutations profondes de notre manière d'être Eglise dans la société actuelle.

Les évêques l'ont très bien compris et travaillent à cette mutation, qui passe comme à toutes les époques par la conversion missionnaire de chaque chrétien, pour la revitalisation intérieure de nos communautés paroissiales et autres, afin qu'elles évangélisent.

Cela implique de laisser tomber un certain nombre de fonctionnements, d'habitudes, de manières de faire ; c'est douloureux pour beaucoup de chrétiens qui s'étaient attachés à ces formes (qu'ils soient "progressistes" ou "tradis", ou paroissiens lambda). Vous avez peut-être entendu parler de la polémique actuelle dans notre diocèse à propos de l'arrêt des funérailles catholiques dans le gros complexe funéraire intercommunal de l'agglomération. On est au coeur du sujet : sortie de chrétienté, l'Eglise ne peut plus fonctionner comme prestataire de services à la personne avec un vague vernis chrétien... Il s'agit, comme disent le pape François et beaucoup d'évêques à sa suite, d'accompagner dans la durée au sein des communautés chrétiennes. >>

Comme nous le répète inlassablement le pape, il s'agit donc de donner “dans la durée” le témoignage de nos vies, vécues autant que possible selon l'Evangile. Le Christ ne nous demande pas de défiler dans les rues en clamant que nous mordrons les impies s'ils touchent à “nos valeurs” (lesquelles n'ont souvent pas grand-chose à voir avec les Béatitudes). Ce qu'Il nous demande est dit noir sur blanc chez Matthieu, Marc, Luc et Jean : vivre de sa Vie, pour la communiquer à tous ceux que nous sommes appelés à rencontrer – quels qu'ils soient. Ce qui suppose que nous partagions leurs besoins, leurs souffrances et leurs luttes... Partage qui mène l'Eglise à proposer sa doctrine sociale, à laquelle Laudato Si' donne le nom d'écologie intégrale. Une écologie qui assume inséparablement l'être humain et tout le reste de la création ; et qui ne recule pas devant la critique radicale du système économique actuel ! Nous allons en parler dans les jours qui viennent : samedi soir à la cathédrale d'Evry (20h30), et le soir du 15 mars au Centre Saint-Jean de Boulogne-Billancourt.