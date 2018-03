3e dimanche : Jésus chasse les "marchands du Temple"

On ne comprend rien à ce passage d'Evangile si l'on y cherche un clin d'œil de Jésus à nos désirs de violences (prétendument "vengeresses"). Son action au Temple est un tout autre message, peu fait pour notre confort moral :

<< La purification du Temple est racontée en milieu de Carême, afin que nous réfléchissions sur ce que sont un vrai culte et la vraie maison de Dieu. Cet évangile donne la preuve que Jésus offre de son pouvoir : le vrai Temple, celui de son corps, détruit par les hommes, sera rebâti en trois jours. Tant que cela n'est pas arrivé, tant que la mort-et-résurrection est encore à venir, l'ancienne maison de Dieu doit servir uniquement à la prière. Le Dieu de l'Ancienne Alliance ne pouvait pas tolérer de dieux à côté de Lui, surtout pas le dieu Mammon... Le seul signe donné par Dieu sera pour les hommes "folie", "faiblesse", la croix : ce qui demande la foi pour être accepté... Ainsi le signe accordé reste un "scandale". >>

Hans Urs von Balthasar

► Ne nous croyons pas meilleurs que les Judéens du Temple. Notre réflexe à nous aussi est de juger la croix "scandaleuse", chaque fois que nous récusons l'Eglise quand elle nous demande de sacrifier ce que nous croyons être nos biens (préjugés, phobies, idées non-évangéliques). Et nous nous scandalisons ainsi tous les jours - si l'on en juge par les humeurs effarantes exprimées sur Facebook et Twitter par des "catholiques", capables de disserter avec pompe sur la liturgie... et, au même moment, d'humilier et d'offenser une jeune catholique parce qu'elle est métisse ! Quel dieu installons-nous alors dans le Temple, au lieu de Jésus mort et ressuscité ? Craignons son fouet de cordes quand nous refusons, nous catholiques, "ce qui demande la foi pour être accepté".